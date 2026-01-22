    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeta Platforms (A) AktievorwärtsNachrichten zu Meta Platforms (A)

    Meta Platforms (A) Aktie legt zu - 22.01.2026

    Am 22.01.2026 ist die Meta Platforms (A) Aktie, bisher, um +2,61 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Meta Platforms (A) Aktie.

    Foto: Meta Platforms

    Meta Platforms verbindet Menschen global durch soziale Netzwerke und innovative Technologien, bleibt jedoch in einem hart umkämpften Markt mit starker Konkurrenz.

    Meta Platforms (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.01.2026

    Die Meta Platforms (A) Aktie konnte bisher um +2,61 % auf 538,00 zulegen. Das sind +13,70  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,61 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Meta Platforms (A) Aktie. Nach einem Plus von +1,61 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 538,00. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Meta Platforms (A) in den letzten drei Monaten Verluste von -16,59 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Meta Platforms (A) Aktie damit um -0,38 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,74 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Meta Platforms (A) eine negative Entwicklung von -6,54 % erlebt.

    Meta Platforms (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,38 %
    1 Monat -6,74 %
    3 Monate -16,59 %
    1 Jahr -11,85 %

    Informationen zur Meta Platforms (A) Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Meta Platforms (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,17 Bil. € wert.

    Meta nach der Korrektur: 5 Gründe, die jetzt für einen Einstieg sprechen


    Nach einem Rückgang von 18 Prozent seit den letzten Quartalszahlen bietet Meta jetzt eine attraktive Gelegenheit, glauben die Analysten von Jefferies. Vor allem WhatsApp dürfte bald zur Cash Cow werden.

    dailyAktien: Meta – Saisonalität begünstigt weiteren Hochlauf


    DAX, Aktien, Öl, Gold und FX: Informationen noch vor Börsenstart über die wichtigsten Basiswerte. Der tägliche Chartausblick von BNP Paribas Zertifikate. Hier weiterlesen.

    Britisches Oberhaus stimmt für Social-Media-Aus für Kinder


    Nach einer Abstimmung im Oberhaus über ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren wächst in Großbritannien der Druck auf die Regierung. Die Mitglieder des House of Lords stimmten am Abend deutlich für eine entsprechende …

    Meta Platforms (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Meta Platforms (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Meta Platforms (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Meta Platforms (A)

    +2,56 %
    -0,38 %
    -6,74 %
    -16,59 %
    -11,85 %
    +310,51 %
    +135,86 %
    +498,75 %
    +1.684,78 %
    ISIN:US30303M1027WKN:A1JWVX



