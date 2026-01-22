Meta Platforms (A) Aktie legt zu - 22.01.2026

Die Meta Platforms (A) Aktie konnte bisher um +2,61 % auf 538,00€ zulegen. Das sind +13,70 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,61 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Meta Platforms (A) Aktie. Nach einem Plus von +1,61 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 538,00€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Meta Platforms verbindet Menschen global durch soziale Netzwerke und innovative Technologien, bleibt jedoch in einem hart umkämpften Markt mit starker Konkurrenz.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Meta Platforms (A) in den letzten drei Monaten Verluste von -16,59 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Meta Platforms (A) Aktie damit um -0,38 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,74 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Meta Platforms (A) eine negative Entwicklung von -6,54 % erlebt.

Meta Platforms (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,38 % 1 Monat -6,74 % 3 Monate -16,59 % 1 Jahr -11,85 %

Informationen zur Meta Platforms (A) Aktie

Es gibt 2 Mrd. Meta Platforms (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,17 Bil. € wert.

Nach einem Rückgang von 18 Prozent seit den letzten Quartalszahlen bietet Meta jetzt eine attraktive Gelegenheit, glauben die Analysten von Jefferies. Vor allem WhatsApp dürfte bald zur Cash Cow werden.

DAX, Aktien, Öl, Gold und FX: Informationen noch vor Börsenstart über die wichtigsten Basiswerte. Der tägliche Chartausblick von BNP Paribas Zertifikate. Hier weiterlesen.

Nach einer Abstimmung im Oberhaus über ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren wächst in Großbritannien der Druck auf die Regierung. Die Mitglieder des House of Lords stimmten am Abend deutlich für eine entsprechende …

Meta Platforms (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Meta Platforms (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Meta Platforms (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.