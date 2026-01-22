West Red Lake Gold veröffentlicht Video zur kommerziellen Produktion bei der Mine Madsen

22. Januar 2026, Vancouver, BC / IRW-Press / West Red Lake Gold Mines Ltd. („West Red Lake Gold“, „WRLG“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: WRLG) (OTCQX: WRLGF) freut sich, ein Video zur Feier der Aufnahme der kommerziellen Produktion bei der Mine Madsen zu präsentieren.

West Red Lake Gold hat die Mine Madsen im Juni 2023 erworben. Nach umfangreichen Bohrungen, mehreren Investitionsprojekten an der Oberfläche und unter Tage, einer neuen vorläufigen Machbarkeitsstudie, der Einstellung und Schulung von mittlerweile insgesamt 280 Mitarbeitern, einem Testabbau- und Massenprobenahmeprogramm, das den technischen Ansatz des Unternehmens bestätigte, sowie der Wiederaufnahme und dem Hochfahren des Betriebs hat West Red Lake Gold die kommerzielle Produktion bei der Mine per 1. Januar 2026 aufgenommen.

„Mit diesem Video möchten wir den Meilenstein der kommerziellen Produktion feiern und den Prozess präsentieren, der diese Mine antreibt“, sagte President und CEO Shane Williams. „Engagierte Mitarbeiter, die einen klar definierten Prozess ausführen, sind die Basis für eine erfolgreiche Mine, und ich bin stolz auf die Menschen bei Madsen und den Prozess, den wir entwickelt haben, um diese Mine zuverlässig zu betreiben und ihren Wert zu erschließen.“

Um das Video anzusehen, klicken Sie HIER.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Will Robinson, P.Geo., Vice President of Exploration von West Red Lake Gold und qualifizierter Sachverständiger für die Exploration des Projekts West Red Lake, sowie von Hayley Halsall-Whitney, P.Eng., Vice President of Operations von West Red Lake Gold und qualifizierte Sachverständige für technische Belange des Projekts West Red Lake gemäß der Definition in National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und freigegeben.

ÜBER WEST RED LAKE GOLD MINES

West Red Lake Gold Mines Ltd. ist ein börsennotiertes Goldbergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf seiner Vorzeigegoldmine Madsen und der dazugehörigen 47 km2 großen, äußerst aussichtsreichen Liegenschaft im Revier Red Lake in Ontario liegt. Im ertragreichen Goldrevier Red Lake im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario wurden über 30 Millionen Unzen Gold aus hochgradigen Zonen gefördert; das Revier beherbergt einige der reichsten Goldlagerstätten der Welt. WRLG ist zudem Eigentümer des Projekts Rowan in Red Lake, das eine kleine, hochgradige Lagerstätte beherbergt, die West Red Lake Gold zur Produktionsreife weiterentwickeln will.