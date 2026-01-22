Loar Holdings Inc. gibt die Übernahme von Harper Engineering Company bekannt

Harper Engineering wurde 1968 von O.J. Harper gegründet und ist ein führender Hersteller von mechanisch konstruierten Vorrichtungen für Flugzeuginnenausstattungen. Das Unternehmen verfügt über ein proprietäres Portfolio an Verriegelungs- und Befestigungsmechanismen, die in mehreren führenden kommerziellen Luftfahrtplattformen zum Einsatz kommen. Harper ist bekannt für seine außergewöhnliche Qualität und pünktliche Lieferung und wird von seinen OEM- und Aftermarket-Kunden stets sehr geschätzt. Das Unternehmen beschäftigt rund 85 Mitarbeiter in zwei Werken im Raum Seattle, Washington.

„Harper verfügt über gut etablierte Positionen in der Serienfertigung mehrerer führender Flugzeugtypen und ist damit gut positioniert, um vom kurzfristigen Wachstum der kommerziellen Produktionsraten zu profitieren“, sagte Dirkson Charles, Chief Executive Officer und Co-Chairman des Vorstands von Loar. „Die Kombination unserer operativen und technischen Kompetenzen wird den anhaltenden Erfolg von Harper bei der Bereitstellung maßgeschneiderter Lösungen für Kunden unterstützen und gleichzeitig die Präsenz von Harper im Aftermarket-Bereich ausbauen.“

Die Übernahme wurde durch zusätzliche Fremdmittel im Rahmen der bestehenden Kreditvereinbarung von Loar und durch Barmittel finanziert. Loar erwartet außerdem, dass sich aus der Transaktion Steuervorteile in Höhe von rund 30 Millionen US-Dollar ergeben werden.

Über Loar Holdings Inc.

Loar Holdings Inc. ist ein diversifizierter Hersteller und Zulieferer von Nischenkomponenten für die Luft- und Raumfahrt und das Verteidigungswesen, die für die heutigen Flugzeuge sowie Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssysteme von grundlegender Bedeutung sind. Loar verfügt über bestehende Beziehungen zu führenden Originalausrüstern und namhaften Unternehmen der Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsbranche weltweit.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält ausdrückliche oder implizite zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören alle Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich solcher, die unsere gegenwärtigen Ansichten widerspiegeln, u. a. in Bezug auf unsere Geschäftstätigkeit und finanzielle Leistung. Die Wörter „antizipieren“, „annehmen“, „glauben“, „fortsetzen“, „könnten“, „schätzen“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „können“, „planen“, „potenziell“, „vorhersagen“, „projizieren“, „zukünftig“, „werden“, „anstreben“, „vorhersehbar“, sowie die negative Version dieser Wörter oder ähnliche Begriffe und Phrasen können zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung kennzeichnen; das Fehlen dieser Wörter bedeutet jedoch nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements und sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. Unsere Erwartungen und Überzeugungen werden in gutem Glauben von der Unternehmensleitung zum Ausdruck gebracht, und wir glauben, dass sie auf einer vernünftigen Grundlage beruhen. Die zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen jedoch verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen oder Änderungen der Umstände, die schwer vorherzusagen oder zu quantifizieren sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Veränderungen der globalen, regionalen oder lokalen wirtschaftlichen, geschäftlichen, wettbewerblichen, marktbezogenen, regulatorischen und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen, erheblich von diesen Erwartungen abweichen. Wir glauben, dass diese Faktoren unter anderem die folgenden umfassen: die fast ausschließliche Ausrichtung unseres Geschäfts auf die Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie; unsere starke Abhängigkeit von bestimmten Kunden für einen erheblichen Teil unseres Umsatzes; unsere Fähigkeit, die Übernahme von Harper Engineering Company effektiv zu integrieren; die Tatsache, dass wir in der Vergangenheit Übernahmen durchgeführt haben und beabsichtigen, weitere Übernahmen zu tätigen, und dass unser Geschäft beeinträchtigt werden könnte, wenn wir Übernahmen nicht zu zufriedenstellenden Bedingungen durchführen oder die übernommenen Geschäftsbereiche nicht effektiv integrieren können; sowie die anderen Risiken und Ungewissheiten, die in Teil I, Punkt 1A des Jahresberichts auf Formular 10-K, der am 31. März 2025 bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht wurde, und in anderen periodischen Berichten, die das Unternehmen von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht, beschrieben sind.