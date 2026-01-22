UBISOFT Entertainment - Aktie stürzt ab -25,73 % - 22.01.2026

Die UBISOFT Entertainment Aktie ist bisher um -25,73 % auf 4,2970€ gefallen. Das sind -1,4890 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der UBISOFT Entertainment Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -7,92 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 4,2970€, mit einem Minus von -25,73 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Ubisoft Entertainment ist ein führender Spieleentwickler, bekannt für erfolgreiche Franchises wie Assassin's Creed. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert es mit Giganten wie EA und Activision. Ubisoft punktet durch innovative Spielmechaniken und offene Welten.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die UBISOFT Entertainment Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -48,21 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die UBISOFT Entertainment Aktie damit um -32,08 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -32,98 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei UBISOFT Entertainment auf -36,21 %.

UBISOFT Entertainment Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -32,08 % 1 Monat -32,98 % 3 Monate -48,21 % 1 Jahr -62,01 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stark unterbewertete Ubisoft-Aktie, die bei einer Marketcap von 600 Mio. Euro als riskant gilt, insbesondere angesichts der hohen Schulden von über 4 Mrd. Euro. Anleger äußern Bedenken hinsichtlich einer möglichen Insolvenz und fordern eine radikale Umstrukturierung, um die Effizienz zu steigern. Es gibt jedoch auch Hoffnungen, dass Vermögensverkäufe und Umstrukturierungen die Situation verbessern könnten. Technisch steht die Aktie unter Druck und könnte als Pennystock enden.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber UBISOFT Entertainment eingestellt.

Informationen zur UBISOFT Entertainment Aktie

Es gibt 135 Mio. UBISOFT Entertainment Aktien. Damit ist das Unternehmen 580,27 Mio. € wert.

Ubisoft startet eine umfassende Neuausrichtung, streicht sechs Spiele und korrigiert seinen Ausblick massiv. Die Börse reagiert mit heftigen Verlusten.

Ob die UBISOFT Entertainment Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur UBISOFT Entertainment Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.