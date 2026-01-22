E-Rezept als Wachstumstreiber: Starkes Umsatzplus bei Redcare 2025

Die Redcare Pharmacy ist eine führende europäische Online-Apothekenplattform mit starkem Fokus auf rezeptfreie und verschreibungspflichtige Medikamente sowie digitale Gesundheitsservices. In Deutschland zählt Redcare zu den Marktführern beim E-Rezept und treibt die Digitalisierung des Apothekenmarktes maßgeblich voran.Redcare hat 2025 ein starkes Umsatzwachstum erzielt und ihre Marktführerschaft beim E-Rezept in Deutschland weiter ausgebaut. Der Konzernumsatz stieg im vierten Quartal um 18% auf 794 Mio. € und im Gesamtjahr um 24% auf 2,9 Mrd. €. Besonders dynamisch entwickelten sich die Rx-Umsätze in Deutschland, die im Gesamtjahr nahezu verdoppelt um 98% auf 503 Mio. € zulegten. Im vierten Quartal wuchsen die Rx-Umsätze in Deutschland um 60% auf 155 Mio. €. Die gesamten Rx-Umsätze stiegen im vierten Quartal um 34% auf 311 Mio. €.Auch das Non-Rx-Geschäft entwickelte sich solide mit einem Plus von 15% auf 1,9 Mrd. € im Gesamtjahr, wenngleich das Wachstum mit 9% im vierten Quartal lediglich einstellig war. Die Zahl aktiver Kunden stieg auf 13,9 Mio., während sich die Kundenzufriedenheit weiter verbesserte. Das starke Wachstum im DACH-Segment und die deutlichen Zuwächse im internationalen Geschäft unterstreichen die erfolgreiche Skalierung des Geschäftsmodells und die strategisch wichtige Positionierung im E-Rezept-Markt.Die Redcare Aktie ist im Tigris Small & Micro Cap Growth Fund mit 2,4% gewichtet.

Weitere Details zu Tigris Capital finden Sie hier

--------------------

Rechtliche Hinweise

Dies ist eine Marketing-Anzeige.

Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des Tigris Small & Micro Cap Growth Fund [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/verkaufsprospekt/VKP_Tigris_Small_MicroCap_Growth_01_01_2023.pdf], das Basisinformationsblatt [https://fondswelt.hansainvest.com/de/fonds/details/1491] und das Factsheet [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/fs_retail/HI_DE000A2QDSH1_retail_2023_08_11_de.pdf], bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen

Die Anlageberatung und Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG) erbringen wir als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS). Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG. Unsere Tätigkeit bei der Anlageberatung und Anlagevermittlung wird der NFS zugerechnet.

Dies ist eine Marketingmitteilung. Sie dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Bitte lesen Sie vor einer Anlageentscheidung die verbindlichen Verkaufsdokumente, die Ihnen Ihr Berater oder der jeweilige Emittent auf Anfrage zur Verfügung stellt.

Frühere Wertentwicklungen lassen nicht auf zukünftige Renditen schließen. Wertpapiergeschäfte sind grundsätzlich mit Risiken, insbesondere dem Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals, behaftet.

Diese Marketingmitteilung unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben.

Herausgeber: Tigris Capital GmbH, Oskar-von-Miller-Ring 20, 80333 München