Nintendo Aktie knickt ein - 22.01.2026

Die Nintendo Aktie notiert aktuell bei 54,26€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,27 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,26 € entspricht. Die Talfahrt der Nintendo Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,10 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 54,26€, mit einem Minus von -2,27 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Nintendo ist ein führender Anbieter in der Videospielbranche, bekannt für die Nintendo Switch und ikonische Spieleserien. Mit starken Marken und innovativen Konzepten behauptet es sich gegen Konkurrenten wie Sony und Microsoft.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Nintendo abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -28,17 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nintendo Aktie damit um -5,27 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,93 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Nintendo eine negative Entwicklung von -6,73 % erlebt.

Nintendo Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,27 % 1 Monat -3,93 % 3 Monate -28,17 % 1 Jahr -7,53 %

Informationen zur Nintendo Aktie

Es gibt 1 Mrd. Nintendo Aktien. Damit ist das Unternehmen 70,47 Mrd. € wert.

Nintendo Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nintendo Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nintendo Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.