Ölpreise im Fokus: Brent-Öl stehen dramatische Handelstage ins Haus

Sichern Sie sich jetzt den top-aktuellen Report "Gold & Silber auf Rekordjagd – 5 Produzenten mit Potenzial" kostenlos!

Die Situation am Ölmarkt ist überaus explosiv. Auf der einen Seite schwebt das preisbelastende Thema potenzielle Überversorgung wie ein Damoklesschwert über Brent-Öl und WTI-Öl. Auf der anderen Seite erhöhen nicht zuletzt geopolitische Einflussfaktoren, wie zuletzt die Situation im Iran den Druck im Öl-Kessel. Diese ambivalente Gemengelage manifestiert sich in einer Seitwärtsbewegung. Im Falle von Brent-Öl sind es die Preisbereiche 58,5 US-Dollar / 60 US-Dollar auf der Unterseite und 65 US-Dollar auf der Oberseite, die das Handelsgeschehen dominieren.

Ölpreise im Fokus: Die OPEC+ als entscheidender Faktor

Die Ausgangslage: Im Jahr 2025 erhöhten die führenden Staaten der OPEC+ die Rohölfördermengen in mehreren Schritten deutlich. Auf ihrer November-Zusammenkunft beschlossen die Förderländer jedoch, dass sie im 1. Quartal 2026 zunächst auf Produktionsausweitungen verzichten würden. Den Schritt begründeten sie offiziell mit einer saisonal bedingt schwächeren Nachfrage in diesem Zeitraum. Auf ihrem Januar-Treffen bestätigten die Förderländer noch einmal diese Maßnahme. Der Markt wartet gespannt darauf, welche Strategie die OPEC+ ab April fahren wird. Womöglich gibt es bereits auf dem nächsten Treffen der OPEC+ Staaten am 01. Februar frische Erkenntnisse.

Steht der Goldpreis jetzt vor der Explosion? Ihr sicherer Hafen in stürmischen Zeiten.

Der

Ihr sicherer Hafen in stürmischen Zeiten.Der physisch hinterlegte Goldfonds in Liechtenstein. Täglich handelbar. Auf Anfrage Auslieferung Ihrer Anteile in physischem Gold am Standort Schweiz oder Liechtenstein möglich.





Ölpreisrallye ausgebremst, noch bevor sie starten kann

Bislang verhinderten eine schleppende Öl-Nachfrage einerseits und die prosperierende Angebotsseite andererseits eine nachhaltige Rallye der Ölpreise. Sie wollte sich nicht entwickeln, daran konnte auch temporäre geopolitisch bedingte Preisschübe nichts ändern. Die Förderaktivitäten der OPEC+ hatten wir bereits thematisiert, doch auch Nicht-OPEC-Staaten kurbelten in den letzten Monaten kräftig die Rohölförderung an – nicht zuletzt die USA. In der Woche zum 07. November 2025 erreichte die US-Rohölförderung mit 13,862 Mio. bpd ihr bisheriges Rekordhoch.

Ölpreis-Prognose 2026 – Über kurz oder lang wird es bei Brent-Öl krachen

Brent-Öl gibt sowohl unter charttechnischen als auch unter fundamentalen Aspekten ein ambivalentes Bild ab. Bricht man die aktuelle Konstellation auf die charttechnischen Aspekte herunter, dann lässt sich feststellen, dass durch die langwierige Seitwärtsbewegung bereits ordentlich Druck im Kessel ist und dieser kontinuierlich weiter steigt. Eine explosive Ausbruchsbewegung scheint nur eine Frage der Zeit zu sein. Die Frage ist daher „nur“, in welche Richtung sich das Bewegungspotenzial Bahn brechen wird. Sollte es unter die 58,5 US-Dollar gehen, könnten schnell die 52,0 US-Dollar und 46,5 US-Dollar erreicht werden. Ein Ausbruch über die 65 US-Dollar würde hingegen Preisziele bei 70 US-Dollar und 72,8 US-Dollar auf die Agenda setzen.

Für die Aktien der Ölkonzerne ging es zuletzt tendenziell nach oben. Weisen Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips, BP, Shell etc. den Ölpreisen womöglich den Weg?

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.