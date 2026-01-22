    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York Ausblick

    Verlangsamte Erholung erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Aktienmärkte erholen sich dank weniger Spannungen.
    • Dow Jones und Nasdaq 100 steigen vor Handelsbeginn.
    • Procter & Gamble enttäuscht, Aktien fallen vorbörslich.
    Aktien New York Ausblick - Verlangsamte Erholung erwartet
    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte dürften am Donnerstag dank der nachgelassenen Handelsspannungen zwischen den USA und Europa an ihre Vortageserholung anknüpfen. Der Dow Jones Industrial wurde vom Broker IG eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn 0,4 Prozent höher auf 49.260 Punkte taxiert, nachdem er am Mittwoch um 1,2 Prozent zugelegt hatte.

    Der von Tech-Werten geprägte Nasdaq 100 wird am Donnerstag 0,9 Prozent im Plus bei 25.557 Zählern erwartet. Am Vortag war er um 1,4 Prozent gestiegen.

    Für die deutlichen Kursgewinne tags zuvor hatte die Nachricht gesorgt, dass es keine US-Strafzölle gegen acht europäische Länder einschließlich Deutschland zum 1. Februar geben soll, die US-Präsident Donald Trump wegen des Streits um Grönland angedroht hatte. Trump hatte zudem ein Rahmenabkommen mit der Nato zur Beilegung des mehrtägigen Konflikts um Grönland angekündigt.

    Der US-Konsumgüterriese Procter & Gamble wuchs im zweiten Geschäftsquartal aufgrund einer mauen Nachfrage kaum. In den drei Monaten per Ende Dezember stiegen die Erlöse um ein Prozent. Bereinigt um Wechselkurs- und Portfolioeffekte stagnierte das Wachstum sogar, während Analysten ein kleines Plus erwartet hatten. Die Aktie gab im vorbörslichen US-Handel um 1,1 Prozent nach.

    GE Aerospace gab besser als erwartete Ergebnisse für das vierte Quartal bekannt. Zudem geht der weltgrößte Triebwerkshersteller davon aus, dass die anhaltende Nachfrage nach Flugreisen dazu beitragen wird, die bestehenden wirtschaftlichen Bedenken auszuräumen. Der Gewinnausblick auf 2026 übertraf die durchschnittliche Markterwartung. Dennoch büßte die Aktie vorbörslich 1,3 Prozent ein.

    Abbott Laboratories sackten nach der Vorlage von Zahlen für das Schlussquartal vorbörslich um 6,2 Prozent ab.

    Die Nachricht, dass der chinesische Online-Händler Alibaba den Börsengang seiner Chip-Sparte vorbereitet, ließ die in den USA gehandelten Anteilsscheine vorbörslich um 3,7 Prozent steigen./edh/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alibaba Group Aktie

    Die Alibaba Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,30 % und einem Kurs von 95,81 auf Tradegate (22. Januar 2026, 14:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alibaba Group Aktie um +5,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,91 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alibaba Group bezifferte sich zuletzt auf 357,91 Mrd..




