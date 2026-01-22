    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsArista Networks AktievorwärtsNachrichten zu Arista Networks

    Besonders beachtet!

    297 Aufrufe 297 0 Kommentare 0 Kommentare

    Arista Networks - Aktienkurs springt nach oben +8,15 % - 22.01.2026

    Am 22.01.2026 ist die Arista Networks Aktie, bisher, um +8,15 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Arista Networks Aktie.

    Besonders beachtet! - Arista Networks - Aktienkurs springt nach oben +8,15 % - 22.01.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Arista Networks Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.01.2026

    Die Arista Networks Aktie notiert aktuell bei 117,73 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +8,15 % zugelegt, was einem Anstieg von +8,87  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,13 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Arista Networks Aktie. Nach einem Plus von +0,13 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 117,73, mit einem Plus von +8,15 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Arista Networks Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -13,49 % verkraften.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    6.400,00€
    Basispreis
    4,68
    Ask
    × 15,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.450,38€
    Basispreis
    4,57
    Ask
    × 14,80
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Allein seit letzter Woche ist die Arista Networks Aktie damit um +10,43 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,68 %. Im Jahr 2026 gab es für Arista Networks bisher ein Minus von -4,89 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,68 % geändert.

    Arista Networks Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,43 %
    1 Monat -3,68 %
    3 Monate -13,49 %
    1 Jahr -9,07 %

    Informationen zur Arista Networks Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Arista Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 145,90 Mrd.EUR € wert.

    Arista Networks Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Arista Networks Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Arista Networks Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Arista Networks

    +8,41 %
    +9,69 %
    -3,63 %
    -13,67 %
    -8,04 %
    +310,48 %
    +584,78 %
    +2.823,35 %
    +3.835,33 %
    ISIN:US0404132054WKN:A40V33



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Arista Networks - Aktienkurs springt nach oben +8,15 % - 22.01.2026 Am 22.01.2026 ist die Arista Networks Aktie, bisher, um +8,15 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Arista Networks Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     