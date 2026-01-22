Arista Networks - Aktienkurs springt nach oben +8,15 % - 22.01.2026

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Arista Networks Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -13,49 % verkraften.

Die Arista Networks Aktie notiert aktuell bei 117,73€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +8,15 % zugelegt, was einem Anstieg von +8,87 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,13 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Arista Networks Aktie. Nach einem Plus von +0,13 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 117,73€, mit einem Plus von +8,15 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Allein seit letzter Woche ist die Arista Networks Aktie damit um +10,43 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,68 %. Im Jahr 2026 gab es für Arista Networks bisher ein Minus von -4,89 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,68 % geändert.

Arista Networks Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +10,43 % 1 Monat -3,68 % 3 Monate -13,49 % 1 Jahr -9,07 %

Informationen zur Arista Networks Aktie

Es gibt 1 Mrd. Arista Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 145,90 Mrd.EUR € wert.

Arista Networks Aktie jetzt kaufen?

Ob die Arista Networks Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Arista Networks Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.