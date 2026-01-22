Mews sichert sich Investition von 300 Millionen US-Dollar und festigt Position als weltweit führendes Betriebssystem für das Gastgewerbe

EQT Growth führt Serie-D-Runde. Ziel ist die Entwicklung von KI-Funktionalitäten für die Hotellerie. Neue Investoren: Atomico und HarbourVest

Unternehmensbewertung steigt auf 2,5 Milliarden US-Dollar

Plattform-Transaktionsvolumen erreichte 2025 19,7 Milliarden US-Dollar

NEW YORK, 22. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Mews, das Betriebssystem für das Gastgewerbe, hat heute den Abschluss einer Serie-D-Finanzierungsrunde in Höhe von 300 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Die Runde wurde von EQT Growth angeführt, mit Beteiligung der neuen Investoren Atomico und HarbourVest Partners sowie der bestehenden Investoren Kinnevik, Battery Ventures und Tiger Global. Die Investition bewertet Mews mit 2,5 Milliarden US-Dollar und markiert einen Meilenstein für die Technologieentwicklung im Gastgewerbe. Nach einem Jahr mit starkem, nachhaltigem Wachstum – darunter ein Anstieg des Bruttogewinns aus dem SaaS-Geschäft um 55 Prozent – etabliert sich Mews mit dieser Finanzierung als führender Technologieanbieter für Hotels jeder Größe.

Im Jahr 2025 erzielte Mews:

einen Kundenstamm von 15.000 Hotels mit über 132.000 monatlich aktiven Nutzer/-innen in 85 Ländern

42,3 Millionen eingecheckte Reservierungen, davon 3,2 Millionen über Mews Kiosk¹

ein Transaktionsvolumen von 19,7 Milliarden US-Dollar über die Plattform

ein Wachstum des Bruttogewinns aus dem SaaS-Geschäft um 55 Prozent

537 Millionen US-Dollar zusätzlichen Umsatz für Hotels durch das Feature Mews Spaces² mit über zwei Millionen nicht-zimmerbezogenen Reservierungen

„Mit EQT Growth und den neuen Investoren Atomico und HarbourVest an Bord haben wir die Rückendeckung, um uns schneller weiterzuentwickeln als jedes andere Unternehmen in der Branche", sagt Matt Welle, CEO von Mews. „Wir entwickeln ein Betriebssystem, das die Art und Weise verändert, wie Hoteliers mit ihren Gästen interagieren. Mews übernimmt die operative Komplexität damit sich Gastgeber:innen auf das konzentrieren können, was wirklich zählt: Gastfreundschaft profitabler, erfüllender und inspirierender zu gestalten."