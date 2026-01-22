LIR Life Sciences: Neues Übergewicht-Pflaster könnte Millionen helfen
Ein kleines Pflaster mit großer Wirkung: LIR Life Sciences will mit einem natürlichen Wirkstoff-Depot den Kampf gegen die weltweite Adipositas-Epidemie neu definieren.
Foto: adobe.stock.com
- LIR Life Sciences Corp. entwickelt ein Pflaster zur Behandlung von starkem Übergewicht, das einen natürlichen Wirkstoff abgibt, um Hunger zu reduzieren und den Blutzucker zu regulieren.
- Übergewicht wird als globales Problem betrachtet, mit Prognosen, dass bis 2030 jeder vierte Mensch stark übergewichtig sein könnte.
- Der Markt für Medikamente gegen Übergewicht wächst schnell und könnte bis 2030 ein Volumen von etwa 95 Milliarden US-Dollar erreichen.
- Die Lösungen von LIR Life Sciences sind einfach herzustellen, transportierbar und weltweit einsetzbar, was besonders für weniger entwickelte Gesundheitssysteme wichtig ist.
- Es gibt derzeit kein zugelassenes Abnehm-Pflaster auf dem Markt, was LIR Life Sciences ein Alleinstellungsmerkmal verleiht.
- Die Branche erlebt eine Welle von Übernahmen, was Unternehmen mit innovativen Lösungen für Volkskrankheiten wie Übergewicht besonders attraktiv macht.
