    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    DAVOS

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Trumps Friedensrat mit goldenem US-Logo

    Für Sie zusammengefasst
    • USA präsentieren umstrittenen "Friedensrat" in Davos.
    • Logo ähnelt UN-Emblem, zeigt USA übergroß.
    • Kritiker fragen: Friedensrat oder US-Interessen?
    DAVOS - Trumps Friedensrat mit goldenem US-Logo
    Foto: Siarhei - 356130783

    DAVOS (dpa-AFX) - Die USA haben ihren umstrittenen "Friedensrat" in Davos nicht nur mit viel Pomp, sondern auch einem großen Logo vorgestellt. Es erinnert stark an das rund 80 Jahre alte Emblem der Vereinten Nationen: Die Erde umrahmt von Olivenzweigen. Es gibt aber einen entscheidenden Unterschied: während das UN-Logo eine Weltkarte vom Nordpol aus zeigt, auf dem alle Kontinente zu sehen sind, prangt beim Friedensrat-Logo ein Land prominent und übergroß in der Mitte: die USA. Das Ganze ist in goldener Farbe gehalten, wie vieles, was US-Präsident Donald Trump dekoriert hat.

    In Gold ist auch das offizielle Emblem der Vereinten Nationen gehalten. Auf der Flagge ist das Symbol aber weiß auf blauem Hintergrund zu sehen.

    "Friedensrat? Oder ein Rat für US-Interessen?" schreibt ein User auf der Plattform X. "Das Logo spricht für sich."/oe/DP/he





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    DAVOS Trumps Friedensrat mit goldenem US-Logo Die USA haben ihren umstrittenen "Friedensrat" in Davos nicht nur mit viel Pomp, sondern auch einem großen Logo vorgestellt. Es erinnert stark an das rund 80 Jahre alte Emblem der Vereinten Nationen: Die Erde umrahmt von Olivenzweigen. Es gibt aber …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     