    Triebwerksbauer GE Aerospace übertrifft Erwartungen - Aktie gibt trotzdem nach

    Foto: Arne Dedert - DPA

    CINCINNATI (dpa-AFX) - Der Triebwerkshersteller GE Aerospace nimmt sich nach überraschend guten Jahreszahlen mehr Gewinn für 2026 vor. Das um Sonderposten bereinigte Ergebnis je Aktie soll auf 7,10 bis 7,40 US-Dollar steigen, wie der US-Konzern am Donnerstag in Cincinnati mitteilte. Im vergangenen Jahr lieferte GE trotz Verzögerungen so viele Triebwerke für die Mittelstreckenjet-Reihen Airbus A320neo und Boeing 737 Max aus wie nie zuvor.

    Am Finanzmarkt wurden die Neuigkeiten zunächst dennoch mit Kursverlusten quittiert. Im vorbörslichen US-Handel verlor die GE-Aktie rund dreieinhalb Prozent. Allerdings hatte sie in den vergangenen zwölf Monaten fast 70 Prozent gewonnen.

    Im abgelaufenen Jahr wuchs der Umsatz des Konzerns um 18 Prozent auf 45,9 Milliarden Dollar (39,2 Mrd Euro). Der Überschuss sprang um 31 Prozent auf 10 Milliarden Dollar in die Höhe. Der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) legte sogar um 38 Prozent auf 6,37 Dollar zu und übertraf die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten.

    Auch die Pläne für 2026 übertrafen die Erwartungen: Analysten hatten beim bereinigten Gewinn je Aktie nur einen Wert am unteren Ende der Spanne erwartet, die sich Konzernchef Larry Culp nun selbst gesetzt hat.

    GE Aerospace entwickelt und fertigt Turbinen für Passagier- und Frachtflugzeuge von Airbus und Boeing. Bei den Leap-Triebwerken für die vielgefragten Mittelstreckenjets arbeitet der US-Konzern im Gemeinschaftsunternehmen CFM mit dem französischen Triebwerkshersteller Safran zusammen./stw/tav/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 214,5 auf Tradegate (22. Januar 2026, 15:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um -2,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,20 %.

    Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 163,92 Mrd..

    Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9500 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 231,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 250,00EUR was eine Bandbreite von +1,42 %/+20,74 % bedeutet.




    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
