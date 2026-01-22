    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Telekom AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Telekom
    Telekom will Glasfaser in alle Wohnungen bringen

    Für Sie zusammengefasst
    • Telekom will Glasfaserquote in Mehrfamilienhäusern steigern.
    • 28 Milliarden Euro in fünf Jahren für Glasfaserausbau.
    • Vertriebskonzept wird geändert, 200 neue Mitarbeiter eingestellt.
    Foto: Federico Gambarini - dpa

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Telekom möchte beim Glasfaserausbau mit verschiedenen Maßnahmen dafür sorgen, dass mehr Kunden den vorhandenen superschnellen Internetanschluss auch tatsächlich buchen. In Ausbaugebieten mit Mehrfamilienhäusern liege die Quote der Kunden, die ein Glasfaservertrag abschließen, derzeit nur bei rund 10 Prozent, sagte Rodrigo Diehl, Vorstand für das Deutschlandgeschäft der Telekom, beim Netzetag seines Unternehmens in Berlin.

    In Gegenden mit Einfamilienhäusern schließe dagegen rund jeder Dritte einen Glasfaservertrag ab, betonte Diehl. "Das ist eine gute Quote." Die unterschiedlichen Vertragsquoten lägen nicht daran, dass Menschen in den Einfamilienhäusern Internet haben wollten und in den größeren Wohneinheiten nicht. "Es einfach schwer ist, in die Mehrfamilienhäuser reinzukommen, um Glasfaserleitungen zu verlegen. Da müssen wir besser werden."

    Mehr Kunden als je zuvor sollen Glasfaser buchen

    Beim Glasfaserausbau in Deutschland habe die Telekom eine Rekordsumme investiert, allein 28 Milliarden in den jüngsten fünf Jahren, betonte Diehl. "Noch wichtiger ist für uns aber, dass jetzt mehr Kunden als je zuvor Glasfaser buchen." Für das Jahr 2027 habe man sich vorgenommen, eine Million neue Glasfaser-Kunden zu gewinnen. Um dieses Ziel zu erreichen, werde man künftig bei Mehrfamilienhäusern gleich zu Beginn sämtliche Wohneinheiten mit dem Netz verbinden, egal ob ein Vertrag vorliege oder nicht. Damit könnten Aufschaltung künftig in Sekunden erfolgen und nicht mit wochenlangen Wartezeiten.

    Ändern möchte die Deutsche Telekom auch das Vertriebskonzept. Vertriebsmitarbeiter der Telekom würden künftig nicht nur in den Shops auf Kundschaft warten. "Wir müssen auch zu den Kunden gehen." Dafür werde man rund 200 neue Mitarbeiter einstellen./chd/DP/jha

    Deutsche Telekom

    +1,05 %
    -5,50 %
    -2,74 %
    -11,27 %
    -12,17 %
    +31,82 %
    +76,65 %
    +83,89 %
    +70,58 %
    ISIN:DE0005557508WKN:555750

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 26,93 auf Tradegate (22. Januar 2026, 15:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um -5,50 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,74 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 134,53 Mrd..

    Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +29,82 %/+55,79 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Deutsche Telekom - 555750 - DE0005557508

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Telekom. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ Schlagzeilen
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen der geplanten Kupfer‑Abschaltung/Glasfaser‑Umstellung (EU‑Regeln) auf Telekoms Wachstum und Bilanz; die Bedeutung von T‑Mobile US als Wachstums‑ und Bewertungshebel und mögliche Annäherung des KGV an AT&T/Verizon; gegensätzliche Kursprognosen (30 € vs weiteres Abwärtspotenzial), technische Chartdeutungen (Einstieg 27,51 €) sowie Rückkaufprogramme/Finanzierungsrisiken.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
