JPMORGAN stuft GSK auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan GSK vor den am 4. Februar erwarteten Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Nach seinem jüngst geschriebenen Ausblick auf die anstehenden Zahlen des Pharmakonzerns beschäftigte sich Analyst Zain Ebrahim in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit den durchschnittlichen Analystenschätzungen für die Briten. Seine Umsatzschätzung entspreche weiter der Konsensprognose, während er beim operativen Ergebnis im Kerngeschäft 5 Prozent über dem Konsens liege und beim Ergebnis je Aktie im Kerngeschäft 7 Prozent darüber. Der Grund sei, dass er von geringeren Vertriebs- und Verwaltungskosten und auch geringeren Forschungs- und Entwicklungskosten ausgehe, schrieb er./ck/rob/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 12:55 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 12:55 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 20,56EUR auf Tradegate (22. Januar 2026, 15:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Zain Ebrahim

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 17

Kursziel alt: 17

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

