    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsQiagen AktievorwärtsNachrichten zu Qiagen

    AKTIE IM FOKUS

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Qiagen testen Dreijahreshoch - Übernahmefantasie als Treiber

    Für Sie zusammengefasst
    • Qiagen-Aktie nach Höchststand fast vollständig gefallen.
    • Deutsche Bank hebt Kursziel, senkt Bewertung auf "Hold".
    • Übernahmegerüchte um Qiagen nehmen wieder zu.
    AKTIE IM FOKUS - Qiagen testen Dreijahreshoch - Übernahmefantasie als Treiber
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem Sprung auf den höchsten Stand seit Februar 2023 hat die Aktie von Qiagen am Donnerstag ihre Gewinne fast vollständig abgegeben. Zuletzt ging es nur noch um 0,5 Prozent auf 46,49 Euro nach oben. Am späten Vormittag war das Papier des Labor- und Diagnostikspezialisten noch um weitere fast 3 Prozent auf 47,60 Euro gestiegen. Der Leitindex Dax stieg am Nachmittag um 1,1 Prozent.

    Seit Dienstag, als die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet hatte, dass Qiagen "strategische Optionen, inklusive eines Verkaufs" prüfe, hat die Aktie bereits um etwas mehr als 18 Prozent zugelegt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.547,60€
    Basispreis
    23,24
    Ask
    × 10,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.238,52€
    Basispreis
    23,97
    Ask
    × 10,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Deutsche Bank hob am Donnerstag das in US-Dollar gerechnete Kursziel für die Aktie, die am US-Markt stärker gehandelt wird als in Frankfurt, von 52 auf 54 Dollar an, senkte die Bewertung jedoch von "Buy" auf "Hold". Analyst Jan Koch ist nach wie vor überzeugt, dass Qiagen "ein attraktives Übernahmeziel" bleibt. Das Aufwärtspotenzial nach dem Kurssprung und der Bewertung der Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von nun über 20 für 2026 sei aber jetzt begrenzt.

    Allgemein erinnerte Koch daran, dass es seit 2019 siebenmal Spekulationen über eine Übernahme von Qiagen gegeben habe, unter anderem im Zusammenhang mit Unternehmen wie Thermo Fisher , Biomerieux , Bio-Rad Laboratories und Quidel . Auch wenn frühere Übernahmeinteressen nicht zum Abschluss einer Transaktion geführt hätten, könnte dies angesichts des bevorstehenden Ausscheidens von Vorstandschef Thierry Bernard nun anders aussehen und die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Transaktion erhöhen./ck/ajx/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Qiagen Aktie

    Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 266,6 auf Tradegate (21. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Qiagen Aktie um +12,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,25 %.

    Die Marktkapitalisierung von Qiagen bezifferte sich zuletzt auf 9,61 Mrd..

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,00EUR.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Qiagen - A41HBE - NL0015002SN0

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Qiagen. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Qiagen testen Dreijahreshoch - Übernahmefantasie als Treiber Nach einem Sprung auf den höchsten Stand seit Februar 2023 hat die Aktie von Qiagen am Donnerstag ihre Gewinne fast vollständig abgegeben. Zuletzt ging es nur noch um 0,5 Prozent auf 46,49 Euro nach oben. Am späten Vormittag war das Papier des …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     