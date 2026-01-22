AKTIE IM FOKUS
Qiagen testen Dreijahreshoch - Übernahmefantasie als Treiber
- Qiagen-Aktie nach Höchststand fast vollständig gefallen.
- Deutsche Bank hebt Kursziel, senkt Bewertung auf "Hold".
- Übernahmegerüchte um Qiagen nehmen wieder zu.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem Sprung auf den höchsten Stand seit Februar 2023 hat die Aktie von Qiagen am Donnerstag ihre Gewinne fast vollständig abgegeben. Zuletzt ging es nur noch um 0,5 Prozent auf 46,49 Euro nach oben. Am späten Vormittag war das Papier des Labor- und Diagnostikspezialisten noch um weitere fast 3 Prozent auf 47,60 Euro gestiegen. Der Leitindex Dax stieg am Nachmittag um 1,1 Prozent.
Seit Dienstag, als die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet hatte, dass Qiagen "strategische Optionen, inklusive eines Verkaufs" prüfe, hat die Aktie bereits um etwas mehr als 18 Prozent zugelegt.
Die Deutsche Bank hob am Donnerstag das in US-Dollar gerechnete Kursziel für die Aktie, die am US-Markt stärker gehandelt wird als in Frankfurt, von 52 auf 54 Dollar an, senkte die Bewertung jedoch von "Buy" auf "Hold". Analyst Jan Koch ist nach wie vor überzeugt, dass Qiagen "ein attraktives Übernahmeziel" bleibt. Das Aufwärtspotenzial nach dem Kurssprung und der Bewertung der Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von nun über 20 für 2026 sei aber jetzt begrenzt.
Allgemein erinnerte Koch daran, dass es seit 2019 siebenmal Spekulationen über eine Übernahme von Qiagen gegeben habe, unter anderem im Zusammenhang mit Unternehmen wie Thermo Fisher , Biomerieux , Bio-Rad Laboratories und Quidel . Auch wenn frühere Übernahmeinteressen nicht zum Abschluss einer Transaktion geführt hätten, könnte dies angesichts des bevorstehenden Ausscheidens von Vorstandschef Thierry Bernard nun anders aussehen und die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Transaktion erhöhen./ck/ajx/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Qiagen Aktie
Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 266,6 auf Tradegate (21. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Qiagen Aktie um +12,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,25 %.
Die Marktkapitalisierung von Qiagen bezifferte sich zuletzt auf 9,61 Mrd..
Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,00EUR.
Angesichts des positiven Starts ins Jahr 2025 hebt QIAGEN seine Prognose für den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie im Gesamtjahr 2025 vor dem Hintergrund des starken Umsatzwachstums im ersten Quartal und der aktuellen Geschäftsentwicklung, auch unter Berücksichtigung der Gegenwinde durch die kürzlich angekündigten U.S.-Importzölle und einem steuerlichen Umfeld, das besser als erwartet ist, an.
Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr 2025 wird nun bei rund $2,35 (CER) erwartet, was über der vorherigen Prognose von rund $2,28 (CER) liegt. Gleichzeitig wird das angestrebte Ziel, die bereinigte operative Marge auf über 30% für das Gesamtjahr 2025 zu steigern, bekräftigt.
Das ist stark.
die kapitalzurückführung wurde auf meinen freistellungsauftrag angerechnet ! --mmn. nicht korrekt.
wie ist das bei euch abgewickelt worden ?
habe auf der qiagen seite einen artikel dazu gefunden .(entn. von qiagen Internetseite)
Erklärung zur deutschen Steuersituation des synthetischen
Aktienrückkaufs (SSBB )
Als niederländische Aktiengesellschaft kann die QIAGEN N.V. keine deutsche
steuerliche Würdigung des synthetischen Aktienrückkaufs vornehmen und
insbesondere keine Entscheidung über den Einbehalt von Kapitalertragsteuer im
Rahmen der Auszahlung an die deutschen Aktionäre treffen. Hierzu sind während der
Durchführung des synthetischen Aktienrückkaufs hinsichtlich des Einbehalts von
Kapitalertragsteuer die involvierten Depotbanken sowie während der Durchführung des
steuerlichen Feststellungs- und Veranlagungsverfahrens die deutschen
Finanzbehörden zuständig.
QIAGEN wird sämtlichen Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten nachkommen, um das
steuerliche Verfahren im Sinne der deutschen Aktionäre abzuschließen. Dazu gehört,
dass wir beim Bundeszentralamt für Steuern einen Antrag auf Feststellung des
steuerlichen Einlagekontos bzw. der Einlagenrückgewähr stellen (im Folgenden
„Bescheinigung“). Damit wird nachgewiesen, dass die Zahlungen aus dem
synthetischen Aktienrückkauf aus dem Eigenkapital heraus geleistet werden und damit
beim deutschen Aktionär steuerfrei bleiben. Die verfahrensrechtliche und materiell
steuerrechtliche Würdigung zur Ausstellung dieser Bescheinigung wird jedoch durch
das Bundeszentralamt für Steuern getroffen. Auf Basis unserer Erfahrungen aus den
synthetischen Aktienrückkäufen aus 2017 und 2024 gehen wir davon aus, dass das
Bundeszentralamt für Steuern diese Bescheinigung ausstellen wird.
Sollte die Bescheinigung erteilt werden, werden wir diese auf unserer Investor
Relations Homepage publizieren. Depotbanken können unseres Erachtens auf dieser
Basis gegebenenfalls auch zunächst einbehaltene Quellensteuern erstatten. Sollte eine
entsprechende Bescheinigung bis zum Ablauf des Jahres 2025 nicht vorliegen, besteht
für die deutschen Aktionäre weiterhin die Möglichkeit zur Erstattung bzw. Verrechnung
einbehaltener Kapitalertragsteuer im Rahmen des persönlichen Veranlagunsverfahrens.
