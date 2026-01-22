Börsenstart USA - 22.01. - Dow Jones stark +0,49 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 49.331,95 PKT und steigt um +0,49 %.

Top-Werte: Procter & Gamble +1,75 %, Unitedhealth Group +1,46 %, 3M +1,07 %, Honeywell International +1,00 %, Amgen +0,81 %

Flop-Werte: Walmart -1,45 %, Merck & Co -1,00 %, Sherwin-Williams -0,86 %, Chevron Corporation -0,74 %, Coca-Cola -0,68 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:51) bei 25.436,89 PKT und steigt um +0,44 %.

Top-Werte: Arm Holdings +5,31 %, Datadog Registered (A) +4,90 %, MercadoLibre +3,77 %, Autodesk +3,30 %, Meta Platforms (A) +2,18 %

Flop-Werte: Western Digital -6,55 %, Seagate Technology Holdings -4,22 %, Synopsys -3,97 %, AppLovin Registered (A) -2,22 %, Insmed -2,21 %

Der S&P 500 steht aktuell (15:59:52) bei 6.900,32 PKT und steigt um +0,34 %.

Top-Werte: Arista Networks +11,57 %, Northern Trust +5,67 %, Datadog Registered (A) +4,90 %, Skyworks Solutions +3,82 %, Carvana Registered (A) +3,40 %

Flop-Werte: Abbott Laboratories -8,13 %, Western Digital -6,55 %, GE Aerospace -5,49 %, McCormick -5,03 %, Huntington Bancshares -4,98 %