Börsen Start Update
Börsenstart USA - 22.01. - Dow Jones stark +0,49 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 49.331,95 PKT und steigt um +0,49 %.
Top-Werte: Procter & Gamble +1,75 %, Unitedhealth Group +1,46 %, 3M +1,07 %, Honeywell International +1,00 %, Amgen +0,81 %
Flop-Werte: Walmart -1,45 %, Merck & Co -1,00 %, Sherwin-Williams -0,86 %, Chevron Corporation -0,74 %, Coca-Cola -0,68 %
Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:51) bei 25.436,89 PKT und steigt um +0,44 %.
Top-Werte: Arm Holdings +5,31 %, Datadog Registered (A) +4,90 %, MercadoLibre +3,77 %, Autodesk +3,30 %, Meta Platforms (A) +2,18 %
Flop-Werte: Western Digital -6,55 %, Seagate Technology Holdings -4,22 %, Synopsys -3,97 %, AppLovin Registered (A) -2,22 %, Insmed -2,21 %
Der S&P 500 steht aktuell (15:59:52) bei 6.900,32 PKT und steigt um +0,34 %.
Top-Werte: Arista Networks +11,57 %, Northern Trust +5,67 %, Datadog Registered (A) +4,90 %, Skyworks Solutions +3,82 %, Carvana Registered (A) +3,40 %
Flop-Werte: Abbott Laboratories -8,13 %, Western Digital -6,55 %, GE Aerospace -5,49 %, McCormick -5,03 %, Huntington Bancshares -4,98 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.