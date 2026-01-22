    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAbbott Laboratories AktievorwärtsNachrichten zu Abbott Laboratories

    Abbott Laboratories Aktie gerät unter starken Druck - 22.01.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Abbott Laboratories Aktie bisher Verluste von -8,13 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Abbott Laboratories Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Abbott Laboratories ist ein führendes Gesundheitsunternehmen, das diagnostische Tests, medizinische Geräte, Ernährungslösungen und generische Medikamente anbietet. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert es mit Unternehmen wie Johnson & Johnson und Medtronic. Abbott's Innovationskraft und diversifiziertes Portfolio sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    Abbott Laboratories Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 22.01.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Abbott Laboratories Aktie. Mit einer Performance von -8,13 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,40 %, geht es heute bei der Abbott Laboratories Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Abbott Laboratories Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -18,17 % hinzunehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Abbott Laboratories Aktie damit um -15,09 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,85 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Abbott Laboratories auf -15,13 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,34 % geändert.

    Abbott Laboratories Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -15,09 %
    1 Monat -14,85 %
    3 Monate -18,17 %
    1 Jahr -18,88 %

    Informationen zur Abbott Laboratories Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Abbott Laboratories Aktien. Damit ist das Unternehmen 166,50 Mrd.EUR € wert.

    Verlangsamte Erholung erwartet


    Die US-Aktienmärkte dürften am Donnerstag dank der nachgelassenen Handelsspannungen zwischen den USA und Europa an ihre Vortageserholung anknüpfen. Der Dow Jones Industrial wurde vom Broker IG eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn 0,4 Prozent …

    Spannende Zahlen-Updates von Intel, Alcoa, Abbott Laboratories, Procter & Gamble


    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Abbott Laboratories Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Abbott Laboratories Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Abbott Laboratories Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Abbott Laboratories

    -8,02 %
    -15,23 %
    -15,89 %
    -18,06 %
    -19,46 %
    +2,75 %
    +12,13 %
    +179,09 %
    +1.064,50 %
    ISIN:US0028241000WKN:850103



    Verfasst von Markt Bote
