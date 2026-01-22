DAVOS/Selenskyj
Treffen zwischen USA, Russland und Ukraine
Für Sie zusammengefasst
- Gespräche über Ukraine-Krieg in den VAE geplant.
- Vertreter von USA, Ukraine und Russland nehmen teil.
- Selenskyj kündigt Treffen beim Weltwirtschaftsforum an.
Foto: Siarhei - 356130783
DAVOS (dpa-AFX) - Vertreter der USA, der Ukraine und Russlands wollen nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj über Bedingungen für ein Ende des Ukraine-Krieges reden. Die Gespräche sollen an diesem Freitag und Samstag in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfinden, wie Selenskyj auf dem Weltwirtschaftsforum im Schweizer Alpenort Davos sagte./ngu/DP/mis
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen