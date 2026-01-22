    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York

    Erholung geht weiter

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen steigen dank geopolitischer Entspannung.
    • Dow Jones gewinnt 0,65%, Nasdaq 0,70% gestiegen.
    • Keine US-Strafzölle gegen Europa bis Februar 2024.
    Aktien New York - Erholung geht weiter
    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Donnerstag dank des etwas entschärften geopolitischen Konflikts um Grönland und gemilderter Handelsspannungen zwischen den USA und Europa an ihre Vortageserholung angeknüpft. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann im frühen Handel 0,65 Prozent auf 49.398 Punkte.

    Der von Tech-Werten dominierte Nasdaq 100 legte um 0,70 Prozent auf 25.503 Zähler zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,61 Prozent auf 6.917 Punkte hoch.

    Für die deutlichen Kursgewinne am Mittwoch hatte die Nachricht gesorgt, dass es keine US-Strafzölle gegen acht europäische Länder einschließlich Deutschland zum 1. Februar geben soll, die Donald Trump wegen des Streits um Grönland angedroht hatte.

    Der US-Präsident hatte zudem ein Rahmenabkommen mit der Nato zur Beilegung des jüngsten Streits um Grönland angekündigt. Zuvor hatte Trump noch seinen Anspruch bekräftigt, Grönland müsse aus Sicherheitsgründen an die USA übergehen, gleichzeitig aber in diesem Fall die Anwendung von Gewalt ausgeschlossen. Anleger atmen nun weiter durch, bleiben aber ob der Unberechenbarkeit Trumps auf der Hut./ajx/he




    3 im Artikel enthaltene Werte
    Die US-Börsen haben am Donnerstag dank des etwas entschärften geopolitischen Konflikts um Grönland und gemilderter Handelsspannungen zwischen den USA und Europa an ihre Vortageserholung angeknüpft. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann im …
