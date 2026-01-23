    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlibaba Group AktievorwärtsNachrichten zu Alibaba Group

    Starker Start ins Jahr

    Alibaba liefert Schlag auf Schlag – jetzt den Börsengang der Chipsparte

    Alibaba zündet die nächste Wachstumsstufe: Mit dem geplanten IPO der Chip-Sparte T-Head, Fortschritten bei KI-Produkten und einem überraschenden Einstieg in die Kernenergie schärft der Konzern sein Profil als KI-Player!

    • Alibaba plant IPO der Chip-Sparte T-Head für Wachstum.
    • Kooperation mit Kernkraft sichert Energie für KI-Ausbau.
    • Qwen-App erreicht 700 Millionen Downloads, neue Funktionen.
    Alibaba liefert zu Jahresbeginn gute Nachrichten am Fließband. Der neueste Coup: Die Chinesen bereiteten den Börsengang seiner Chip-Sparte T-Head vor, wie Bloomberg berichtet. Damit folgt Alibaba dem Beispiel von Baidu, das seine Chip-Tochter Kunlunxin ebenfalls für den Kapitalmarkt fit macht.

    Geplant ist zunächst eine Umstrukturierung von T-Head in eine eigenständige Gesellschaft, an der auch Mitarbeiter beteiligt werden sollen. Erst danach will Alibaba prüfen, wann und in welcher Form ein Börsengang erfolgen kann. Ein konkreter Zeitplan liegt noch nicht vor. Klar ist jedoch: Alibaba dürfte auch nach einem IPO Mehrheitsaktionär bleiben – und damit die Kontrolle und strategische Flexibilität zu wahren.

    Inhaltlich ist der Schritt mehr als reine Finanztechnik. Alibaba entwickelt seit Jahren eigene Chips, um sich unabhängiger von westlichen Zulieferern zu machen und die Versorgung seiner Rechenzentren und Cloud-Dienste abzusichern. T-Head steht damit im Zentrum der Ambition, Alibaba vom klassischen E-Commerce-Konzern zu einem integrierten KI-Player umzubauen.

    Dass diese Strategie Substanz hat, zeigen jüngste operative Fortschritte. So hat Alibaba einen Vertrag mit dem zweitgrößten Mobilfunkanbieter Chinas geschlossen: In einem neuen Großrechenzentrum im Nordwesten des Landes sollen KI-Beschleuniger von T-Head zum Einsatz kommen – neben Chips von Wettbewerbern wie MetaX und Biren Technology. Für Alibaba ist das ein wichtiger Referenzkunde und ein Signal an den Markt, dass die Technologie konkurrenzfähig ist.

    Parallel sicherte sich der Konzern die energiepolitische Basis für den KI-Ausbau. Gemeinsam mit China National Nuclear Power gründet Alibaba ein Joint Venture und investiert rund 250 Millionen Yuan (rund 30,5 Millionen Euro). Ziel ist es, den enormen Strombedarf von KI-Training und Rechenzentren langfristig abzusichern. Kernenergie gilt dabei als stabil, planbar und CO₂-arm – ein Ansatz, den auch US-Konzerne wie Microsoft und Meta verfolgen.

    Auch auf der Produktseite meldet Alibaba Fortschritte. Die Qwen-Modellfamilie hat laut Konzernangaben die Marke von 700 Millionen Downloads überschritten. Zudem wurde die Qwen-App zuletzt deutlich aufgewertet: Nutzer können innerhalb der Chat-Oberfläche nun konkrete Aufgaben wie Essensbestellungen oder Reisebuchungen erledigen. Alibaba spricht von einem Wandel hin zu KI-Systemen, die nicht nur verstehen, sondern handeln.

    Der Wettbewerb bleibt jedoch hart. ByteDance und Tencent investieren massiv in verbrauchernahe KI-Angebote und setzen Alibaba unter Zugzwang. Umso wichtiger wird die Kombination aus eigener Chipkompetenz, gesicherter Energieversorgung und tiefer Integration von KI ins Kerngeschäft.

    Mein Tipp: Lauern Sie auf die nächste Chance

    Nach einer kurzen Pause nimmt die Aktie wieder Fahrt auf und markiert ein neues Jahreshoch. Anleger sollten beim nächsten Rücksetzer zur Stelle sein. Alibaba liefert derzeit gute Nachrichten am Fließband – und der geplante Börsengang der Chip-Sparte könnte sich als weiterer Katalysator für eine nachhaltige Neubewertung erweisen.

    Am 19.02.2026 legt Alibaba dann seine Zahlen vor und dann wird sich zeigen, wie wertvoll die guten Nachrichten zu Jahresbeginn waren. 

     

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

