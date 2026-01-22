    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ölpreise geben deutlich nach - Geopolitische Risiken rücken in den Hintergrund

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise am Donnerstag gesunken, Brent bei 63,98 USD.
    • US-Ölpreise fielen ebenfalls, WTI bei 59,50 USD.
    • Höhere Ölreserven in den USA belasten die Preise.
    Ölpreise geben deutlich nach - Geopolitische Risiken rücken in den Hintergrund
    Foto: Emphyrio - pixabay

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag gesunken. Im Tagesverlauf haben sie frühe Verluste deutlich ausgebaut. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete 63,98 US-Dollar. Das waren 1,26 Dollar weniger als Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,12 auf 59,50 Dollar.

    Am Markt wurde auf höhere Ölreserven in den USA verwiesen. Der Interessenverband American Petroleum Institute (API) verzeichnete in der vergangenen Woche einen Anstieg der Lagerbestände an Rohöl um drei Millionen Barrel. Im weiteren Tagesverlauf werden die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung erwartet. Steigende Reserven in der größten Volkswirtschaft der Welt belasten in der Regel die Ölpreise.

    Mit den Verlusten haben die Ölpreise die Gewinne vom Vortag wieder abgegeben. Am Ölmarkt rückten geopolitische Risiken in den Hintergrund. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump jüngste Drohung mit neuen Zöllen zurückgenommen, nachdem er sich mit Rahmenbedingungen für ein mögliches Abkommen zur Beilegung des Grönland-Streits einverstanden erklärt hatte.

    Seit Beginn des Jahres waren es vor allem geopolitische Risiken, die für Auftrieb bei den Ölpreisen sorgten. In dieser Zeit ist Brent-Öl aus der Nordsee um mehr als drei Dollar je Barrel teurer geworden. Unter anderem hatte auch die angespannte Lage im Iran mit der Niederschlagung von Massenprotesten in dem wichtigen Förderland Sorgen vor einem Übergreifen auf die gesamte Region am Persischen Golf geschürt, was den Ölpreisen Auftrieb gab./jkr/jsl/he




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Ölpreise geben deutlich nach - Geopolitische Risiken rücken in den Hintergrund Die Ölpreise sind am Donnerstag gesunken. Im Tagesverlauf haben sie frühe Verluste deutlich ausgebaut. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete 63,98 US-Dollar. Das waren 1,26 Dollar weniger als Vortag. Der Preis …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     