    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Eurozone

    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Verbrauchervertrauen hellt sich unerwartet stark auf

    Für Sie zusammengefasst
    • Verbraucher-Stimmung in Eurozone verbessert deutlich.
    • Konsumklima-Indikator steigt auf minus 12,4 Punkte.
    • Analysten erwarteten nur geringe Veränderungen.
    Eurozone - Verbrauchervertrauen hellt sich unerwartet stark auf
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucher in der Eurozone hat sich zu Beginn des Jahres überraschend deutlich verbessert. Der Indikator für das Konsumklima stieg im Januar auf minus 12,4 Punkte, wie die EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Der Wert für den Dezember wurde leicht nach unten revidiert, um 0,1 Punkte auf minus 13,2 Punkte.

    Analysten hatten mit wenig Veränderung beim Stimmungsindikator gerechnet und waren im Schnitt von einer Aufhellung auf minus 13,0 Punkte ausgegangen. Der Indikator blieb trotz des Anstiegs zum Jahresauftakt unter seinem langfristigen Durchschnitt./jkr/jsl/he





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Eurozone Verbrauchervertrauen hellt sich unerwartet stark auf Die Stimmung der Verbraucher in der Eurozone hat sich zu Beginn des Jahres überraschend deutlich verbessert. Der Indikator für das Konsumklima stieg im Januar auf minus 12,4 Punkte, wie die EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Der Wert …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     