Private Einkommen steigen etwas weniger als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die privaten Einkommen im November etwas weniger gestiegen als erwartet. Zum Vormonat legten sie um 0,3 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 0,4 Prozent gerechnet. Die privaten Konsumausgaben legten wie erwartet um 0,5 Prozent zu.

Zahlen für den Monat Oktober wurden nicht erhoben. Grund war die vorübergehende Schließung von Bundesbehörden (Shutdown) im vergangenen Jahr.