Aktien mit extremer Performance im DAX am 22.01.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 22.01.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Rheinmetall
Tagesperformance: -3,46 %
Platz 1
Performance 1M: +19,34 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Rheinmetall im wallstreetONLINE-Forum zeigt, dass trotz kurzfristiger Kursverluste aufgrund von Ukraine-Nachrichten die langfristigen Geschäftsaussichten stabil bleiben. Die Auftragsbücher sind prall gefüllt, was die fundamentale Bewertung stützt. Anleger akzeptieren die Volatilität und setzen auf eine langfristige Erholung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Porsche Holding SE
Tagesperformance: +2,42 %
Platz 2
Performance 1M: -8,29 %
MTU Aero Engines
Tagesperformance: -2,41 %
Platz 3
Performance 1M: +6,89 %
Heidelberg Materials
Tagesperformance: +2,35 %
Platz 4
Performance 1M: +8,57 %
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: +2,13 %
Platz 5
Performance 1M: -1,90 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Volkswagen (VW) Vz im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt einen Rückgang. Geopolitische Spannungen und mögliche US-Zölle belasten die Stimmung. Einige Anleger spekulieren auf eine mögliche Umstellung auf Rüstungsproduktion, während Bedenken hinsichtlich der Rentabilität im Vergleich zu Mitbewerbern geäußert werden.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.
Deutsche Bank
Tagesperformance: +2,10 %
Platz 6
Performance 1M: -0,40 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank
Das aktuelle Anleger-Sentiment zur Deutschen Bank im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt, aber überwiegend optimistisch. Analysten erwarten positive vorläufige Zahlen für 2025, während die Berufung eines neuen COO als strategischer Schritt gewertet wird. Trotz Volatilität und Short-Positionen gibt es Vertrauen in die Kursentwicklung und Diskussionen über Dividenden, was auf eine positive Marktstimmung hinweist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Bank eingestellt.
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 45,93%
|PUT: 54,07%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -8,15 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
