Aktien mit extremer Performance im DAX am 22.01.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Rheinmetall im wallstreetONLINE-Forum zeigt, dass trotz kurzfristiger Kursverluste aufgrund von Ukraine-Nachrichten die langfristigen Geschäftsaussichten stabil bleiben. Die Auftragsbücher sind prall gefüllt, was die fundamentale Bewertung stützt. Anleger akzeptieren die Volatilität und setzen auf eine langfristige Erholung.