Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 22.01.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 22.01.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: -18,45 %
Platz 1
Performance 1M: -27,40 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Carl Zeiss Meditec
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Carl Zeiss Meditec im wallstreetONLINE-Forum ist von großer Unsicherheit geprägt. Der Kurs fiel von 200 € auf 30 €, mit der Erwartung weiterer Rückgänge bis auf 20 €. Technische Analysen zeigen eine laufende Korrektur, während das Management in der Kritik steht. Viele Anleger setzen Kauforders bei 26,88 € oder 20 €, jedoch bleibt die Bewertung unattraktiv.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Carl Zeiss Meditec eingestellt.
SMA Solar Technology
Tagesperformance: +7,90 %
Platz 2
Performance 1M: +18,56 %
United Internet
Tagesperformance: +6,82 %
Platz 3
Performance 1M: -0,41 %
Nagarro
Tagesperformance: +5,73 %
Platz 4
Performance 1M: -14,45 %
IONOS Group
Tagesperformance: +4,64 %
Platz 5
Performance 1M: +10,07 %
CANCOM SE
Tagesperformance: +4,56 %
Platz 6
Performance 1M: -0,18 %
HENSOLDT
Tagesperformance: -4,18 %
Platz 7
Performance 1M: +19,24 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Das Anleger-Sentiment zu HENSOLDT im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie wird als gut positioniert für zukünftige militärische Aufträge wahrgenommen, insbesondere durch erfolgreiche Tests in der Ukraine. Analysten prognostizieren ein Kursziel von 150 EUR, was auf bevorstehende Kurssteigerungen hindeutet. Insgesamt wird die Aktie als attraktiv bewertet, da sie von der steigenden Nachfrage nach militärischer Technologie profitiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.
Nordex
Tagesperformance: +3,86 %
Platz 8
Performance 1M: +15,22 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nordex
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Nordex im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Der Kurs stieg in den letzten 14 Tagen auf 32 EUR, unterstützt durch Marktanteilsgewinne. Trotz Druck durch institutionelle Leerverkäufer zeigt sich Nordex stabil. Es gibt jedoch Bedenken hinsichtlich Rohstoffpreisen und wirtschaftlicher Unsicherheiten. Die Prognosen sind optimistisch, mit einer möglichen Erreichung von 40 EUR bis Juni 2026.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nordex eingestellt.
TeamViewer
Tagesperformance: +3,27 %
Platz 9
Performance 1M: -1,91 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu TeamViewer im wallstreetONLINE-Forum ist vorsichtig und skeptisch. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ, und die Diskussionen zeigen Bedenken hinsichtlich der zukünftigen Monetarisierung und EPS-Erwartungen für 2025. Zudem ist die Shortquote mit 8,5% hoch, was auf eine pessimistische Marktstimmung hinweist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TeamViewer eingestellt.
1&1
Tagesperformance: +3,23 %
Platz 10
Performance 1M: +2,16 %
Sartorius Vz.
Tagesperformance: +3,05 %
Platz 11
Performance 1M: +5,92 %
Bechtle
Tagesperformance: +2,49 %
Platz 12
Performance 1M: -1,25 %
Ottobock
Tagesperformance: +2,36 %
Platz 13
Performance 1M: -0,11 %
Jenoptik
Tagesperformance: +2,32 %
Platz 14
Performance 1M: +17,46 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Jenoptik
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Jenoptik im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Nutzer die Aktie als Top-Pick für 2026 sehen und von einer aktuellen Stärke berichten, gibt es auch Skepsis über die späte Identifizierung eines Kaufsignals durch DER AKTIONÄR TV. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war volatil, was die Unsicherheit unter den Anlegern widerspiegelt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Jenoptik eingestellt.
freenet
Tagesperformance: +2,21 %
Platz 15
Performance 1M: -1,36 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu freenet
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Freenet im wallstreetONLINE-Forum ist von Skepsis geprägt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 5% nachgegeben. Die Diskussion fokussiert sich auf die als irreführend empfundene Umsetzung des Aktienrückkaufprogramms, bei dem nur 60 Millionen Euro zurückgekauft wurden. Analysten haben das Kursziel auf 32 Euro gesenkt, was die Unsicherheit verstärkt, während die Nettoverschuldung und die Mobilzone-Übernahme ebenfalls kritisch betrachtet werden.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber freenet eingestellt.
Evotec
Tagesperformance: +2,15 %
Platz 16
Performance 1M: +18,92 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Evotec im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Die Aktie zeigt in den letzten 14 Tagen eine Abwärtsbewegung von 2-3% täglich. Goldman Sachs hat zwar seine Position auf über 6% erhöht, doch die Stabilität über 6 Euro wird angezweifelt. Leerverkäufer sind aktiv, und technische Muster wie ein Doppelboden deuten auf mögliche Stabilisierung hin, jedoch bleibt die Unsicherheit hoch.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.
Draegerwerk
Tagesperformance: -2,11 %
Platz 17
Performance 1M: +30,77 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Draegerwerk
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Draegerwerk im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während die Vorzugsaktien schwach performen und ein 25%iger Spread zu den Stammaktien besteht, zeigen die Fundamentaldaten eine positive Entwicklung mit starkem Auftragseingang und der Aussicht auf Dividendenerhöhungen. Anleger sind skeptisch bezüglich möglicher Risiken, bleiben aber optimistisch für die Zukunft.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Draegerwerk eingestellt.
