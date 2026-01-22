Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 22.01.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Carl Zeiss Meditec

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Carl Zeiss Meditec im wallstreetONLINE-Forum ist von großer Unsicherheit geprägt. Der Kurs fiel von 200 € auf 30 €, mit der Erwartung weiterer Rückgänge bis auf 20 €. Technische Analysen zeigen eine laufende Korrektur, während das Management in der Kritik steht. Viele Anleger setzen Kauforders bei 26,88 € oder 20 €, jedoch bleibt die Bewertung unattraktiv.