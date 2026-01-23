3 zuverlässige Dividendenzahler mit mindestens 4 % Rendite

Entscheidend für echte Dividendensicherheit ist jedoch mehr als eine hohe Ausschüttungsrendite. Ebenso wichtig sind eine verlässliche Ausschüttungspolitik, kontinuierliches Dividendenwachstum und die langfristige Beständigkeit des Geschäftsmodells. Ich habe mal drei Titel unbekannte Titel rausgesucht, welche diese Kriterien erfüllen.

In einem von Unsicherheit geprägten Marktumfeld können Dividenden Stabilität schaffen: Sie liefern laufende Erträge und können durch ihre geringere Volatilität oft Kursrückgänge zumindest teilweise im Depot abfedern.

Nr.1 – besser als der Durchschnitt

Der Alpine Income Property Trust präsentiert sich als renditestarker REIT mit klarem Fokus auf Stabilität und Wachstum. Das Unternehmen verfügt über ein breit diversifiziertes Portfolio von 128 Immobilien in 34 US-Bundesstaaten und erreicht dabei eine außergewöhnlich hohe Auslastung von 99 Prozent. Zu den Mietern zählen namhafte Einzelhändler wie Lowe’s Companies, Dick’s Sporting Goods und Walgreens, was für planbare und weitgehend konjunkturunabhängige Mieteinnahmen sorgt.

Besonders für einkommensorientierte Anleger ist die Dividendenpolitik von Alpine interessant. Die Ausschüttung liegt über dem Median des Immobiliensektors und bietet damit eine attraktive laufende Rendite. Gleichzeitig zeigt der REIT eine überzeugende Historie: Über die vergangenen fünf Jahre wuchs die Dividende im Durchschnitt um 6,81 Prozent pro Jahr. Seit dem Börsengang im Jahr 2019 wurde die Dividende zudem ohne Unterbrechung gezahlt – ein starkes Signal für Zuverlässigkeit und finanzielle Disziplin.

Insgesamt verbindet Alpine Income Property Trust ein defensives Immobilienportfolio mit stetigem Dividendenwachstum und positioniert sich damit als solide Option für Anleger, die in einem unsicheren Marktumfeld Wert auf regelmäßige Erträge und Verlässlichkeit legen. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 6,5 Prozent.

Nr. 2 – 4,5 Prozent Dividendenrendite und ein KGV von 5,4

Die Lincoln National Corporation ist ein breit aufgestellter Lebens- und Krankenversicherer mit Sitz in Pennsylvania und zählt seit Jahrzehnten zu den etablierten Anbietern im US-Versicherungsmarkt. Der Konzern erwirtschaftet den Großteil seines operativen Ergebnisses mit Rentenversicherungen, Gruppenversicherungen, Altersvorsorge- und Lebensversicherungsprodukten. Eine zentrale Rolle spielt dabei das hochwertige und kontinuierlich wachsende Anlageportfolio, das inzwischen ein Volumen von rund 126 Milliarden US-Dollar erreicht hat.

Im vergangenen Jahr zeigte Lincoln National eine bemerkenswerte operative Erholung und ließ den Finanzsektor insgesamt hinter sich. Im dritten Quartal 2025 stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um zehn Prozent auf 4,56 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte operative Gewinn legte um 13 Prozent auf 397 Millionen US-Dollar zu. Treiber dieser Entwicklung war vor allem das Rentenversicherungsgeschäft, das von freundlichen Aktienmärkten und höheren Spreaderträgen profitierte. Auch das Lebensversicherungsgeschäft entwickelte sich deutlich positiv: stabile Sterblichkeitsraten, gestiegene Kapitalerträge sowie Effizienzsteigerungen im operativen Betrieb sorgten für spürbare Ergebniszuwächse.

Besonders attraktiv für einkommensorientierte Anleger ist die Dividendenhistorie des Konzerns. Lincoln National schüttet seit 36 Jahren in Folge Dividenden aus und unterstreicht damit seine Verlässlichkeit. Eine starke Liquiditätsposition, eine konservative Ausschüttungsquote sowie eine hohe Dividendendeckung bilden das Fundament für eine ausgeprägte Dividendensicherheit. Ergänzt wird dies durch ein nachhaltiges, moderates Wachstum, das die Ausschüttungen langfristig absichert.

Auch die Bewertung spricht für den Versicherer. Die Dividendenrendite liegt mit geschätzten 4,5 Prozent deutlich über dem Branchenmedian und liefert greifbare laufende Erträge. Gleichzeitig wird die Aktie mit sehr niedrigen Multiplikatoren gehandelt: Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 5,4 zeigen eine günstige Bewertung im Branchenvergleich. Damit kombiniert Lincoln National operative Stärke, hohe Dividendenqualität und attraktives Bewertungspotenzial.

Der Rücksetzer im Kurs könnte daher ein gute Gelegenheit sein, sich die Dividenden-Perle ins Depot zu holen.

Nr. 3 – eine Art Verteidigung-REIT

COPT Defense Properties ist ein spezialisierter US-REIT, der sich konsequent auf Immobilien für Verteidigungsbehörden und deren Auftragnehmer ausrichtet. Der Fokus liegt auf missionskritischen Büro- und IT-Einrichtungen in unmittelbarer Nähe zentraler US-Verteidigungsstandorte. Insgesamt umfasst das Portfolio rund 24,5 Millionen Quadratfuß, von denen 96 Prozent vermietet sind – ein hoher Wert, der die strategische Qualität und die stabile Nachfrage nach diesen Objekten widerspiegelt.

In einem Umfeld historisch hoher Sicherheitsausgaben ist COPT hervorragend positioniert. Zusätzlichen Rückenwind liefert der One Big Beautiful Bill Act, der den Budgetbedarf im Verteidigungsbereich weiter erhöht. Diese Rahmenbedingungen schlagen sich bereits operativ nieder: Im dritten Quartal 2025 stieg das Net Operating Income vergleichbarer Objekte um 4,6 Prozent. Gleichzeitig legten die Funds From Operations um 6,2 Prozent auf 0,69 US-Dollar je Aktie zu. Treiber waren neben der höheren durchschnittlichen Auslastung auch niedrigere Netto-Betriebs- und Zinsaufwendungen.

Für weiteres Wachstum sorgt eine gut gefüllte Projekt- und Vertrags-Pipeline. COPT meldete fortgeschrittene Verhandlungen über neue Mietverträge und hob sein Ziel für die Neuvermietung von Leerständen um elf Prozent auf 500.000 Quadratfuß an. Die Portfolioerweiterung orientiert sich dabei gezielt an den langfristigen Megatrends im Verteidigungs- und IT-Sektor, die für nachhaltige Nachfrage sorgen.

CEO Stephen Budorick zeigte sich entsprechend zuversichtlich. Die auf die Nähe priorisierter US-Verteidigungseinrichtungen ausgerichtete Investitionsstrategie habe auch im dritten Quartal starke Ergebnisse geliefert. Für das vierte Quartal erwartet das Management ein kräftiges Jahresende und rechnet für die kommenden Jahre mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum des operativen Gewinns je Aktie von mehr als vier Prozent.

Auch für Dividendenanleger bleibt COPT mit einer geschätzten Dividenden-Rendite von 4 Prozent attraktiv. Dank disziplinierter Kapitalallokation und stabiler Cashflows hat der REIT seine Dividende seit 27 Jahren in Folge gezahlt. Damit verbindet COPT eine defensive Positionierung im sicherheitsrelevanten Immobiliensegment mit verlässlichen Ausschüttungen und soliden Wachstumsperspektiven.

Mein Tipp: Eine Absicherung schadet nicht

Das Donald Trump jetzt Ruhe gibt, damit rechnet wohl kaum ein Anleger. Daher bietet es sich an, ein Teil des Depots mit starken Dividenden-Titel ein wenig robuster zu machen. Zudem steigt mit den vorgestellten Werten auch das passive Einkommen. Daher schadet es nicht sich ein oder zwei der vorgestellten Titel ins Depot zu holen. Zudem sehen alle drei Titel charttechnisch sehr interessant aus.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

