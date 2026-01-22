    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Euro legt etwas zu - Entspannung im Grönlandkonflikt bewegt kaum

    • Eurokurs steigt auf 1,1728 US-Dollar am Nachmittag.
    • Trump bleibt optimistisch im Grönlandstreit, Details offen.
    • US-Konjunkturdaten kaum Einfluss auf Devisenmarkt.
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Donnerstag etwas zugelegt. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1728 US-Dollar gehandelt. Im frühen Handel hatte der Euro noch unter 1,17 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1706 (Mittwoch: 1,1739) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8542 (0,8518) Euro.

    Die Kehrtwende des US-Präsidenten Donald Trump im Streit um Grönland mit einer allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten hat dem Devisenmarkt keine neue Richtung gegeben. Der Euro machte seine leichten Verluste vom Vortag weg. US-Präsident Donald Trump geht bei den erwarteten Gesprächen über Grönland davon aus, dass die Vereinigten Staaten einen unbegrenzten und dauerhaften Zugriff auf die weltgrößte Insel bekommen. Die Details müssten noch verhandelt werden, sagte er im Gespräch mit dem US-Sender Fox Business.

    Aus europäischer Sicht sollte man sich nicht zu früh freuen, sagte Devisenexperte Volkmar Baur von der Commerzbank und wies darauf hin, dass Details zur Einigung im Grönlandstreit noch nicht bekannt seien. "Selbst wenn es zu einer Einigung in dieser Sache kommen wird, ist nicht gesagt, dass die US-Regierung in den kommenden Monaten nicht wieder ein Thema finden wird, was das transatlantische Bündnis erneut infrage stellt."

    Die am Nachmittag veröffentlichten US-Konjunkturdaten bewegten den Devisenmarkt kaum. Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe blieb auf einem niedrigen Niveau. Die US-Wirtschaft ist im dritten Quartal so stark gewesen wie seit zwei Jahren nicht mehr. Sie wuchs geringfügig deutlicher als in einer ersten Schätzung ermittelt.

    Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87220 (0,87440) britische Pfund, 185,88 (185,23) japanische Yen und 0,9283 (0,9268) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.852 Dollar. Das waren etwa 20 Dollar mehr als am Vortag./jsl/he




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
