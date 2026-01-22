    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mehr Abschiebungen im Jahr 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • Abschiebungen aus Deutschland stiegen um 14 Prozent.
    • 2025 wurden insgesamt 22.787 Abschiebungen vollzogen.
    • Bundespolizei unterstützt Länder bei den Abschiebungen.
    Mehr Abschiebungen im Jahr 2025
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Zahl der Abschiebungen aus Deutschland ist im vergangenen Jahr um knapp 14 Prozent angestiegen. Wie ein Sprecher auf Anfrage mitteilte, wurden nach Kenntnis des Bundesinnenministeriums 2025 insgesamt 22.787 Abschiebungen vollzogen. Im Jahr zuvor hatte es 20.084 Abschiebungen aus Deutschland gegeben. 2023 waren es 16.430 Abschiebungen gewesen. Zuerst hatte die "Welt" über die Zunahme bei den Abschiebungen berichtet.

    Die Bundespolizei unterstützt bei Abschiebungen, für die die Länder die Verantwortung tragen. Mehrere Landesinnenmininister hatten zuletzt begrüßt, dass das Bundesinnenministerium seit September wieder die Abschiebungen einzelner Straftäter nach Syrien ermöglicht hat./abc/DP/mis





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Mehr Abschiebungen im Jahr 2025 Die Zahl der Abschiebungen aus Deutschland ist im vergangenen Jahr um knapp 14 Prozent angestiegen. Wie ein Sprecher auf Anfrage mitteilte, wurden nach Kenntnis des Bundesinnenministeriums 2025 insgesamt 22.787 Abschiebungen vollzogen. Im Jahr zuvor …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     