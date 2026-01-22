    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wadephul setzt nach Grönland-Wende Trumps auf rasche Lösung

    Für Sie zusammengefasst
    • Wadephul begrüßt Trumps Wende zu Grönland-Plänen.
    • Dänemark, Grönland und USA sollen schnell verhandeln.
    • NATO-Partnerschaft für Sicherheit im arktischen Raum.
    Wadephul setzt nach Grönland-Wende Trumps auf rasche Lösung
    Foto: Emphyrio - pixabay

    ADDIS ABEBA (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul hat die Wende von US-Präsident Donald Trump bei dessen Plänen zur Übernahme der zu Dänemark gehörenden Insel Grönland begrüßt. "Ich setze jetzt darauf, dass das Königreich Dänemark, Grönland und die Vereinigten Staaten die Einzelheiten sehr schnell und effektiv aushandeln werden", sagte der CDU-Politiker bei einem Treffen mit seinem äthiopischen Kollegen Gedion Timothewos in der Hauptstadt Addis Abeba. Trump hatte zuvor Zolldrohungen gegen Deutschland und andere europäische Unterstützer Dänemarks zurückgenommen.

    "Die Lösung, die jetzt für die Grönlandfrage gefunden ist, ist exakt diejenige, für die die Bundesregierung von Anfang an eingetreten ist", sagte Wadephul. Der US-Präsident habe zu Recht auf Sicherheitsaspekte hingewiesen, die sich im arktischen Raum neu stellten und wo man sich Russland und China in einer neuen Weise gegenübersehe. Die Bundesregierung habe von Anfang an dafür plädiert, hier im Nato-Rahmen unter Bündnispartnern sicherheitspolitisch zu gemeinsamen Lösungen zu kommen. "Genau auf diesem Weg bewegen wir uns weiter", fügte der Bundesaußenminister hinzu.

    Wadephul: Partnerschaftliche Antworten in der Nato möglich

    Er fühle sich auch nach seinen Gesprächen in der vergangenen Woche in Washington "darin bestätigt, dass es immer wieder möglich ist, auch auf gemeinsame Herausforderungen im Bündnis gemeinsame partnerschaftliche Antworten zu finden", fügte Wadephul hinzu.

    Trump hatte am Vortag auf dem Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos versprochen, dass er keine gewaltsame Lösung anstrebe. Zugleich beharrte er auf seinem Besitzanspruch auf die Insel. Bei Gesprächen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte sei man dann übereingekommen, dass man die Arktisregion gemeinsam schützen müsse./bk/DP/mis





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Wadephul setzt nach Grönland-Wende Trumps auf rasche Lösung Außenminister Johann Wadephul hat die Wende von US-Präsident Donald Trump bei dessen Plänen zur Übernahme der zu Dänemark gehörenden Insel Grönland begrüßt. "Ich setze jetzt darauf, dass das Königreich Dänemark, Grönland und die Vereinigten Staaten …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     