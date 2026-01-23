Ein Upgrade, das aufhorchen lässt: KI treibt Alphabet nach oben

Raymond James stuft Alphabet hoch. Die Bank hebt das Rating von "Outperform" auf "Strong Buy" an. Analyst Josh Beck erhöht zugleich das Kursziel von 350 auf 400 US-Dollar. Die Aktie legte in den vergangenen 12 Monaten um über 60 Prozent zu.

Neue Schätzungen für Suche und Cloud

Beck begründet den Schritt mit einer Neubewertung von Google Suche und Cloud. Diese Analyse führt zu deutlich höheren Schätzungen für 2026 und 2027. Nach Angaben von Raymond James liegt die eigene Prognose nun auf dem höchsten Niveau der gesamten Wall Street für den Umsatz im Jahr 2027.

Der Analyst sagt: "Wir glauben, dass [Google] wahrscheinlich in einen Zyklus eintritt, in dem sich die Narrative zum KI-Stack verbessern und Aufwärtskorrekturen vorgenommen werden, was zu einer der hochwertigsten Geschichten zur Beschleunigung der KI im öffentlichen Universum führen könnte." Er ergänzt: "Unsere Grundannahme für 2026 lautet, dass die Entwicklung des KI-Stacks und fundamentale Überarbeitungen die wichtigsten Treiber für die Performance von Mega-Cap-Internetunternehmen sein werden, statt einer Rückkehr zum Mittelwert, also dem Kauf gedrückter und dem Verkauf erhöhter Bewertungen."

Bewertung über dem historischen Schnitt

Das neue Kursziel stützt sich auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 29 für das Jahr 2027. Das liegt über den historischen Durchschnitten von Alphabet. Aktuell handelt die Aktie bei etwa dem 28,8-Fachen der erwarteten Gewinne, wie Daten von FactSet zeigen. Das liegt nahe am Hoch aus dem Jahr 2021 von 31.

KI-Investitionen schalten einen Gang höher

Dieser Aufschlag zeigt laut Beck, dass die KI-Investitionen des Unternehmens nun "auf Hochtouren laufen" und das Umsatzwachstum breit vorantreiben. Raymond James sieht darin den Kern der neuen Wachstumsphase. Die Bank erwartet, dass diese Dynamik die Ertragskraft in den kommenden Jahren sichtbar erhöht und weitere Aufwärtsrevisionen nach sich zieht.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

