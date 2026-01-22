    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Deutsche Anleihen

    Leichte Kursgewinne

    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag ein wenig zugelegt. Am Vortag hatte die Rede von US-Präsident Donald Trump noch belastet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,07 Prozent auf 127,81 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,88 Prozent.

    Trump hat mit dem Nato-Generalsekretär Mark Rutte einen Rahmen für eine zukünftige Vereinbarung über Grönland gesteckt. Daher sollen doch keine Zusatzzölle kommen. Trump geht bei den erwarteten Gesprächen über Grönland davon aus, dass die Vereinigten Staaten einen unbegrenzten und dauerhaften Zugriff auf die weltgrößte Insel bekommen. Die Details müssten noch verhandelt werden, sagte er im Gespräch mit dem US-Sender Fox Business. "Die Risikostimmung hellt sich auf, da die Zölle vom Tisch sind und die meisten Trends vom Beginn der Woche kehren sich um", schreiben die Analysten der Commerzbank.

    Die am Nachmittag veröffentlichten US-Konjunkturdaten bewegten den Anleihemarkt kaum. Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe blieb auf einem niedrigen Niveau. Die US-Wirtschaft ist im dritten Quartal so stark gewesen wie seit zwei Jahren nicht mehr. Sie wuchs geringfügig deutlicher als in einer ersten Schätzung ermittelt./jsl/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener Wert
