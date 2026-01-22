    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDatadog Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Datadog Registered (A)

    Datadog Registered (A) Aktie weiter aufwärts - 22.01.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Datadog Registered (A) Aktie bisher um +5,82 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Datadog Registered (A) Aktie.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Datadog bietet eine integrierte Plattform für IT-Überwachung und -Sicherheit, die sich durch Echtzeit-Analysen und breite Integrationsmöglichkeiten auszeichnet. Es ist ein führender Anbieter im Cloud-Monitoring-Markt mit starken Konkurrenten wie New Relic und Splunk.

    Datadog Registered (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 22.01.2026

    Die Datadog Registered (A) Aktie konnte bisher um +5,82 % auf 111,85 zulegen. Das sind +6,15  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,99 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Datadog Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +5,99 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 111,85, mit einem Plus von +5,82 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Datadog Registered (A) Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -21,94 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Datadog Registered (A) Aktie damit um +7,43 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,30 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Datadog Registered (A) einen Rückgang von -9,60 %.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,54 % geändert.

    Datadog Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,43 %
    1 Monat -12,30 %
    3 Monate -21,94 %
    1 Jahr -20,21 %

    Informationen zur Datadog Registered (A) Aktie

    Es gibt 325 Mio. Datadog Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 36,38 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 22.01. - Dow Jones stark +0,49 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Datadog Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Datadog Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Datadog Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Datadog Registered (A)

    +7,00 %
    +7,15 %
    -10,65 %
    -20,22 %
    -18,98 %
    +66,36 %
    +27,08 %
    +76,63 %
    ISIN:US23804L1035WKN:A2PSFR



