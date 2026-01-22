Mayfair Gold nimmt am 27. Januar 2026 den Handel an der NYSE American unter dem Tickersymbol „MINE” auf

VANCOUVER, British Columbia, 22. Januar 2026 – Mayfair Gold Corp. („Mayfair”, „Mayfair Gold” oder das „Unternehmen”) (TSX-V: MFG; OTCQX: MFGCD) (- https://www.commodity-tv.com/play/mayfair-gold-developing-a-gold-proje ... -) freut sich bekannt zu geben, dass es die Genehmigung zur Notierung seiner Stammaktien (die „Stammaktien“) an der NYSE American LLC („NYSE American“) erhalten hat. Der Handel soll am Dienstag, dem 27. Januar 2026, unter dem Symbol „MINE“ aufgenommen werden. Das Unternehmen wird weiterhin an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol „MFG“ notiert sein.

Mit Beginn des Handels an der NYSE American wird der Handel der Stammaktien an der OTCQX eingestellt. Die Aktionäre müssen keine Maßnahmen ergreifen. Das Unternehmen empfiehlt Anlegern, die Aktien an der OTCQX gekauft haben, ihre Konten zu überprüfen, um sicherzustellen, dass ihre Bestände das neue Tickersymbol korrekt widerspiegeln.

Über Mayfair Gold

Mayfair Gold ist ein kanadisches Golderschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Fenn-Gib in der Region Timmins im Norden Ontarios konzentriert. Die PFS skizziert das Potenzial, Fenn-Gib mit einem anfänglichen Entwicklungskapital von 450 Millionen CAD zu einem neuen kanadischen Goldproduzenten zu entwickeln, mit einer Basis-Amortisationszeit von 2,7 Jahren und einem kumulierten freien Cashflow von 896 Millionen CAD in den ersten sechs Produktionsjahren, basierend auf einem Goldpreis von 3.100 USD/Unze. Das Unternehmen treibt die Genehmigungsverfahren, die detaillierte Planung und die Einbindung der Interessengruppen voran, mit dem Ziel, 2028 mit dem Bau zu beginnen und 2030 die Produktion aufzunehmen.

Der Inhalt dieser Pressemitteilung wurde im Namen des Unternehmens geprüft und von Drew Anwyll, P.Eng., Chief Operating Officer von Mayfair, einem gemäß NI 43-101 qualifizierten Sachverständigen, genehmigt.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Informationen“). Die Verwendung der Wörter „wird“ und „erwartet“ sowie ähnlicher Ausdrücke dient dazu, zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen. Diese Informationen umfassen Aussagen, dass der Handel an der NYSE American voraussichtlich am Dienstag, dem 27. Januar 2026, unter dem Symbol „MINE“ aufgenommen wird und dass die Stammaktien gleichzeitig mit der Aufnahme des Handels an der NYSE American nicht mehr an der OTCQX gehandelt werden. Obwohl Mayfair Gold der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen und/oder Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, werden die Leser darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Das Unternehmen hat diese zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse basiert, einschließlich Annahmen bezüglich der endgültigen Notierungsmechanismen. Diese Informationen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwarteten abweichen, einschließlich der Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die im Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr aufgeführt sind, das unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Darüber hinaus wurden die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getroffen, und Mayfair übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.