    Venezuelas Ölmarkt

    Wie China jetzt billig venezolanisches Öl bekommt

    Ein spektakulärer Ölhandel bahnt sich an: China soll vergünstigtes venezolanisches Öl bekommen, während Trump große Verkäufe aus Caracas ankündigt.

    Wie Bloomberg unter Berufung auf Händlerkreise berichtet, will der Rohölhändler Vitol Erdöl an chinesische Abnehmer verkaufen. Der Preis liege dabei bei etwa fünf US-Dollar (4,30 Euro) je Barrel unter dem der Referenzsorte Brent. Eine Lieferung der Ölladungen sei für die zweite Hälfte des Monats April vorgesehen. Vor dem Eingriff der USA war China der größte Abnehmer für Öl aus Venezuela – allerdings zu stark rabattierten Preisen.

    Donald Trump hat angekündigt, bis zu 50 Millionen Barrel venezolanisches Erdöl selbst zu verkaufen. Die Einnahmen sollten an Venezuela zurückfließen, jedoch unter Kontrolle Washingtons. Den Auftrag zur Vermarktung habe dabei Vitol erhalten. Die Preise lägen laut US-Regierung deutlich über jenen, die das Maduro-Regime erzielt habe. Venezuelas Merey-Rohöl gehöre seit langem zu den günstigsten weltweit – vor der US-Intervention sei es mit Abschlägen von bis zu 15 Dollar (13 Euro) je Barrel gegenüber Brent gehandelt worden, wie Bloomberg berichtete.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion .



    Verfasst von Redakteur Paul Späthling
