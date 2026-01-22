Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 22.01.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.878,90USD pro Feinunze und notiert damit +0,98 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 95,59USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +2,64 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 64,26USD und verzeichnet ein Minus von -1,55 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 59,67USD und verzeichnet ein Minus von -1,66 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.875,50 USD +1,30 % Platin 2.555,50 USD +2,24 % Kupfer London Rolling 12.717,29 USD -0,31 % Aluminium 3.139,50 PKT +0,51 % Erdgas 5,546 USD +10,39 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Plus von +10,39 % gehört Erdgas heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 22.01.26, 17:29 Uhr.