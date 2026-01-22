Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 22.01.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.878,90USD pro Feinunze und notiert damit +0,98 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 95,59USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +2,64 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 64,26USD und verzeichnet ein Minus von -1,55 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 59,67USD und verzeichnet ein Minus von -1,66 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.875,50USD
|+1,30 %
|Platin
|2.555,50USD
|+2,24 %
|Kupfer London Rolling
|12.717,29USD
|-0,31 %
|Aluminium
|3.139,50PKT
|+0,51 %
|Erdgas
|5,546USD
|+10,39 %
Rohstoff des Tages: Erdgas
Mit einem Tages-Plus von +10,39 % gehört Erdgas heute zu den größten Gewinnern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 22.01.26, 17:29 Uhr.