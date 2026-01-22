PAN GLOBAL GIBT ABSCHLUSS EINER PRIVATPLATZIERUNG IN HÖHE VON 5,6 MILLIONEN CAD MIT STRATEGISCHEM INVESTOR BEKANNT

/NICHT ZUR VERBREITUNG, FREIGABE ODER VERÖFFENTLICHUNG IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR VERTEILUNG AN US-NACHRICHTENDIENSTE/

VANCOUVER, British Columbia, 22. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. („Pan Global" oder das „Unternehmen") (TSXV: PGZ) (OTCQB: PGZFF) (FRA: 2EU) freut sich bekannt zu geben, dass es eine nicht vermittelte Privatplatzierungsfinanzierung mit einem strategischen Investor abgeschlossen und 35.000.000 Stammaktien (die „Aktien") des Unternehmens zu einem Preis von 0,16 CAD pro Aktie ausgegeben hat, was einem Bruttoerlös von insgesamt bis zu 5.600.000 CAD entspricht (das „Angebot"). Die im Rahmen dieser Privatplatzierung ausgegebenen Stammaktien unterliegen einer Haltefrist, die am 15. Mai 2026 abläuft.

Der Erlös aus dem Angebot wird zur Förderung eines erweiterten Explorations- und Bohrprogramms in den Projekten Escacena und Cármenes des Unternehmens verwendet, darunter auch das kürzlich erworbene und vielversprechende Grundstück Escacena South im Süden Spaniens, sowie für allgemeine Unternehmenszwecke.

„Pan Global freut sich, einen hoch angesehenen strategischen Investor mit umfassender Erfahrung im Bergbau als Aktionär begrüßen zu dürfen. Diese Investition bestätigt unser Explorationsportfolio und unser Betriebsteam in Spanien und stärkt unsere Fähigkeit, unsere Projekte Escacena und Cármenes voranzutreiben und 2026 neue Entdeckungen zu erschließen", sagte Tim Moody, Präsident und CEO.

Das Angebot unterliegt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Die im Rahmen der Privatplatzierung verkauften Wertpapiere wurden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung („US-Wertpapiergesetz") oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen zuständigen Gerichtsbarkeit registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine geltende Befreiung von den Registrierungsanforderungen des US-Wertpapiergesetzes und den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Gerichtsbarkeit nicht angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch darf ein Angebot, eine Aufforderung oder ein Verkauf dieser Wertpapiere in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.