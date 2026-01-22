    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    TIC Holding Schweiz erwirbt Anteile an Vibro-Consult

    TIC Holding Schweiz AG, eine Buy-, Build- und Technologize-Plattform, finanziert durch die Winterberg Investment X und verwaltet von der Winterberg Advisory GmbH, hat Anteile an der Vibro-Consult AG mit Sitz in Brugg, Aargau in der Schweiz übernommen.

    BAAR, Schweiz, 22. Januar 2026 /PRNewswire/ -- TIC Holding Schweiz hat erfolgreich Anteile an der Vibro-Consult AG mit Sitz in Brugg, Aargau übernommen. Der bisherige Inhaber und Geschäftsführer Daniel Iseli beteiligt sich im Zuge der Transaktion an der Holding und bleibt weiter Geschäftsführer des Unternehmens.

    Successful closing (from left to right) with Valérie Vogel, Claudio D‘Amico, Manuel Hirlinger, Robert Manikkuttiyil, Iris Rütter, Deirdre Ni Annrachain, Dominik Iseli, Daniel Iseli, Andreas Rudolf, Alessandro Capone, Ralph Nowak, Fabian Kröher, Lorenzo Tencati, Stephan Greber, Felix von Uslar

    Vibro-Consult AG ist ein seit 1988 bestehendes unabhängiges Schweizer KMU und zählt zu den führenden Spezialisten im Bereich Schwingungs- und Maschinendiagnose vor allem in der Energieerzeugung per Wasserkraft, Dampf und Gas. Das Unternehmen verfügt über jahrzehntelange Expertise in Mess- und Schwingungstechnik, ist Marktführer in der Schweiz und unterstützt ihre Kunden auch international bei der Analyse, Überwachung und Optimierung rotierender Maschinen wie Turbinen, Generatoren, Pumpen und ähnlicher Anlagen. Zum Leistungsangebot gehören präzise Schwingungsanalysen, Zustandsüberwachung, Ursachenermittlung, Balancieren von rotierenden Komponenten, Planung, Installation und Inbetriebnahmen.

    Daniel Iseli bemerkt hierzu: „Wir freuen uns sehr darüber, Teil der TIC Holding Schweiz zu werden. Wir sind in den letzten Jahren stark gewachsen, und denken, dass es nun der richtige Zeitpunkt ist sich einer Unternehmensgruppe anzuschliessen, die uns beim Ausbau notwendiger Prozesse und Strukturen weiter unterstützt. Wir haben schon in den Gesprächen vor der Transaktion viele wertvolle Ideen mit dem Winterberg Team entwickelt und sehen spannende Synergien vor allem im Bereich der mechanischen Kalibrierung und Prüfungen – hier erwarten wir uns schon in diesem Jahr nachhaltige Ergebnisse und freuen uns sehr, unseren Teil zur Entwicklung dieser dynamischen und motivierten Gruppe beizutragen. Für unsere Kunden bleibt dabei alles beim Alten – alle gewohnten Ansprechpartner bleiben an Bord. Wir haben noch viel gemeinsam vor!"

    Fabian Kröher, Verwaltungsratspräsident der TIC Holding Schweiz und Partner bei Winterberg, ergänzt: „Vibro-Consult ist wirklich ein einzigartiges Unternehmen, das klarer Marktführer in der Schweiz ist aber aufgrund seiner speziellen Fähigkeiten auch weltweit nachgefragt wird. Wir sind daher hocherfreut, dass Vibro-Consult unsere Plattform Industrie verstärkt. Wir werden alle Kräfte in Bewegung setzen, Vibro-Consult die bestmögliche Basis für ihr weiteres Wachstum zu bieten, so dass die Firma ihre überaus beeindruckende Entwicklung der letzten Jahre fortführen kann."

