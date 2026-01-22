    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    TAGESVORSCHAU

    Termine am 23. Januar 2026

    • Ericsson und CSG Group berichten am Freitag.
    • BoJ entscheidet über Zinsen, wichtige Konjunkturdaten.
    • WEF in Davos endet, Deutsch-italienische Konsultationen.
    TAGESVORSCHAU - Termine am 23. Januar 2026
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 23. Januar 2026

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 SWE: Ericsson, Jahreszahlen
    07:00 NLD: CSG Group, Erster Handelstag nach Börsengang in Amsterdam
    TERMINE KONJUNKTUR
    JPN: BoJ, Zinsentscheid
    01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 1/26
    00:30 JPN: Verbraucherpreise 12/25
    01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Bauhauptgewerbe 11/25
    08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 12/25
    08:45 FRA: Produzentenvertrauen 1/26
    08:45 FRA: Geschäftsklima 1/26
    09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung) 14:00 RUS: Handelsbilanz 11/25
    15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 1/26 (endgültig)

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: HHLA präsentiert die ersten ferngesteuerten Containerbrücken im Hamburger Hafen, Hamburg

    10:30 DEU: Jahresauftakt-Pk Sparkassenverband Rheinland-Pfalz und Wiedereröffnungsfeier von Schloss Waldthausen, Budenheim

    DEU/ITA: Deutsch-italienische Regierungskonsultationen + 11.30 Begrüßung Meloni und Merz
    + ca. 14.30 Pk

    CHE: Abschluss der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF), Davos °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi





