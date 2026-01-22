    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPorsche Holding SE AktievorwärtsNachrichten zu Porsche Holding SE

    Der Börsen-Tag

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nebenwerte zünden Kursturbo: MDAX & SDAX schlagen DAX und Wall Street

    Nebenwerte zünden, der DAX tritt auf der Stelle, und auch an der Wall Street überwiegt Aufbruchstimmung – ein Handelstag mit klaren Gewinnern und stillen Verlierern.

    Der Börsen-Tag - Nebenwerte zünden Kursturbo: MDAX & SDAX schlagen DAX und Wall Street
    Foto: David Young - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes haben sich heute überwiegend freundlich entwickelt, wobei vor allem die Nebenwerte in Deutschland deutlich zulegen. Der DAX notiert aktuell bei 24.846,16 Punkten und liegt mit +0,01 Prozent nahezu unverändert. Damit bleibt der deutsche Leitindex trotz leichter Gewinne insgesamt richtungslos. Deutlich dynamischer präsentieren sich die mittelgroßen und kleineren Werte: Der MDAX steigt um 1,11 Prozent auf 31.662,88 Punkte, der SDAX legt sogar um 2,12 Prozent auf 18.333,91 Punkte zu. Nebenwerte sind damit klar die Gewinner am deutschen Aktienmarkt und entwickeln sich deutlich besser als die Standardwerte im DAX. Der TecDAX kann ebenfalls zulegen, wenn auch moderater: Der Technologieindex gewinnt 0,43 Prozent auf 3.704,84 Punkte. Technologiewerte zeigen damit eine solide, aber weniger ausgeprägte Aufwärtsbewegung als die klassischen Nebenwerte im MDAX und SDAX. Auch an der Wall Street ist die Stimmung positiv: Der Dow Jones steigt um 0,89 Prozent auf 49.528,80 Punkte, der breiter gefasste S&P 500 gewinnt 0,72 Prozent auf 6.926,41 Punkte. Beide US-Indizes liegen damit klar stärker im Plus als der DAX, bleiben aber hinter der heutigen Entwicklung der deutschen Nebenwerte zurück. Insgesamt zeigt sich damit ein gemischtes Bild: Während der DAX kaum vom Fleck kommt, profitieren insbesondere deutsche Nebenwerte sowie die großen US-Indizes von einer freundlichen Marktstimmung.

    DAX Topwerte

    Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Porsche Holding SE mit einem Anstieg von 3.48%. Heidelberg Materials folgt mit 2.80%, während die Deutsche Bank mit 2.65% ebenfalls im Plus liegt.

    DAX Flopwerte

    Im Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die deutliche Verluste verzeichnen. Rheinmetall führt die Negativliste mit einem Rückgang von 3.79%, gefolgt von Hannover Rueck mit -2.00% und Qiagen, das um -1.95% gefallen ist.

    MDAX Topwerte

    Im MDAX stechen die Topwerte hervor, angeführt von United Internet mit einem beeindruckenden Plus von 7.55%. Rational folgt mit 6.36%, während Delivery Hero mit 5.10% ebenfalls starke Zuwächse verzeichnet.

    MDAX Flopwerte

    Die MDAX-Flopwerte zeigen hingegen erhebliche Rückgänge, insbesondere Carl Zeiss Meditec, das um -18.92% gefallen ist. HENSOLDT und RENK Group folgen mit -3.96% und -3.23%.

    SDAX Topwerte

    Im SDAX sind die Topwerte ebenfalls stark, mit SMA Solar Technology, die um 8.90% zulegen, gefolgt von SFC Energy mit 7.88% und GFT Technologies mit 6.71%.

    SDAX Flopwerte

    Die Flopwerte im SDAX sind weniger dramatisch, wobei Stabilus mit -0.63% den geringsten Rückgang verzeichnet, gefolgt von Alzchem Group mit -1.52% und Draegerwerk mit -1.83%.

    TecDAX Topwerte

    Im TecDAX sind die Topwerte identisch mit denen im SDAX, wobei SMA Solar Technology erneut mit 8.90% anführt, gefolgt von United Internet mit 7.55% und Nagarro mit 6.61%.

    TecDAX Flopwerte

    Die TecDAX-Flopwerte sind ebenfalls ähnlich den MDAX-Flopwerten, mit Carl Zeiss Meditec, das um -18.92% gefallen ist, gefolgt von HENSOLDT mit -3.96% und Qiagen mit -1.95%.

    Dow Jones Topwerte

    Im Dow Jones zeigen die Topwerte eine moderate positive Entwicklung, angeführt von Procter & Gamble mit 2.91%, gefolgt von 3M mit 2.20% und American Express mit 2.03%.

    Dow Jones Flopwerte

    Die Flopwerte im Dow Jones sind weniger ausgeprägt, mit Sherwin-Williams, das um -0.59% gefallen ist, Walmart mit -0.77% und Merck & Co mit -1.29%.

    S&P 500 Topwerte

    Die Topwerte im S&P 500 sind besonders stark, angeführt von Arista Networks mit 10.54%, gefolgt von Moderna mit 9.83% und Datadog Registered (A) mit 6.32%.

    S&P 500 Flopwerte

    Die Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls signifikante Rückgänge, mit APA Corporation, das um -4.14% gefallen ist, Dollar Tree mit -3.96% und Huntington Bancshares mit -3.33%.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Der Börsen-Tag Nebenwerte zünden Kursturbo: MDAX & SDAX schlagen DAX und Wall Street Nebenwerte zünden, der DAX tritt auf der Stelle, und auch an der Wall Street überwiegt Aufbruchstimmung – ein Handelstag mit klaren Gewinnern und stillen Verlierern.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     