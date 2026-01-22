Der Börsen-Tag
Nebenwerte zünden Kursturbo: MDAX & SDAX schlagen DAX und Wall Street
Nebenwerte zünden, der DAX tritt auf der Stelle, und auch an der Wall Street überwiegt Aufbruchstimmung – ein Handelstag mit klaren Gewinnern und stillen Verlierern.
Foto: David Young - dpa
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes haben sich heute überwiegend freundlich entwickelt, wobei vor allem die Nebenwerte in Deutschland deutlich zulegen. Der DAX notiert aktuell bei 24.846,16 Punkten und liegt mit +0,01 Prozent nahezu unverändert. Damit bleibt der deutsche Leitindex trotz leichter Gewinne insgesamt richtungslos. Deutlich dynamischer präsentieren sich die mittelgroßen und kleineren Werte: Der MDAX steigt um 1,11 Prozent auf 31.662,88 Punkte, der SDAX legt sogar um 2,12 Prozent auf 18.333,91 Punkte zu. Nebenwerte sind damit klar die Gewinner am deutschen Aktienmarkt und entwickeln sich deutlich besser als die Standardwerte im DAX. Der TecDAX kann ebenfalls zulegen, wenn auch moderater: Der Technologieindex gewinnt 0,43 Prozent auf 3.704,84 Punkte. Technologiewerte zeigen damit eine solide, aber weniger ausgeprägte Aufwärtsbewegung als die klassischen Nebenwerte im MDAX und SDAX. Auch an der Wall Street ist die Stimmung positiv: Der Dow Jones steigt um 0,89 Prozent auf 49.528,80 Punkte, der breiter gefasste S&P 500 gewinnt 0,72 Prozent auf 6.926,41 Punkte. Beide US-Indizes liegen damit klar stärker im Plus als der DAX, bleiben aber hinter der heutigen Entwicklung der deutschen Nebenwerte zurück. Insgesamt zeigt sich damit ein gemischtes Bild: Während der DAX kaum vom Fleck kommt, profitieren insbesondere deutsche Nebenwerte sowie die großen US-Indizes von einer freundlichen Marktstimmung.
DAX TopwerteDie DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Porsche Holding SE mit einem Anstieg von 3.48%. Heidelberg Materials folgt mit 2.80%, während die Deutsche Bank mit 2.65% ebenfalls im Plus liegt.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die deutliche Verluste verzeichnen. Rheinmetall führt die Negativliste mit einem Rückgang von 3.79%, gefolgt von Hannover Rueck mit -2.00% und Qiagen, das um -1.95% gefallen ist.
MDAX TopwerteIm MDAX stechen die Topwerte hervor, angeführt von United Internet mit einem beeindruckenden Plus von 7.55%. Rational folgt mit 6.36%, während Delivery Hero mit 5.10% ebenfalls starke Zuwächse verzeichnet.
MDAX FlopwerteDie MDAX-Flopwerte zeigen hingegen erhebliche Rückgänge, insbesondere Carl Zeiss Meditec, das um -18.92% gefallen ist. HENSOLDT und RENK Group folgen mit -3.96% und -3.23%.
SDAX TopwerteIm SDAX sind die Topwerte ebenfalls stark, mit SMA Solar Technology, die um 8.90% zulegen, gefolgt von SFC Energy mit 7.88% und GFT Technologies mit 6.71%.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX sind weniger dramatisch, wobei Stabilus mit -0.63% den geringsten Rückgang verzeichnet, gefolgt von Alzchem Group mit -1.52% und Draegerwerk mit -1.83%.
TecDAX TopwerteIm TecDAX sind die Topwerte identisch mit denen im SDAX, wobei SMA Solar Technology erneut mit 8.90% anführt, gefolgt von United Internet mit 7.55% und Nagarro mit 6.61%.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX-Flopwerte sind ebenfalls ähnlich den MDAX-Flopwerten, mit Carl Zeiss Meditec, das um -18.92% gefallen ist, gefolgt von HENSOLDT mit -3.96% und Qiagen mit -1.95%.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones zeigen die Topwerte eine moderate positive Entwicklung, angeführt von Procter & Gamble mit 2.91%, gefolgt von 3M mit 2.20% und American Express mit 2.03%.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones sind weniger ausgeprägt, mit Sherwin-Williams, das um -0.59% gefallen ist, Walmart mit -0.77% und Merck & Co mit -1.29%.
S&P 500 TopwerteDie Topwerte im S&P 500 sind besonders stark, angeführt von Arista Networks mit 10.54%, gefolgt von Moderna mit 9.83% und Datadog Registered (A) mit 6.32%.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls signifikante Rückgänge, mit APA Corporation, das um -4.14% gefallen ist, Dollar Tree mit -3.96% und Huntington Bancshares mit -3.33%.
