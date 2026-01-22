    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Aktien Frankfurt Schluss

    Dax startet Erleichterungsrally

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Aktienmärkte erholen sich nach Zollschock.
    • Friedensverhandlungen zur Ukraine zeigen frische Bewegung.
    • Trump und Rutte besprechen zukünftige Arktis-Vereinbarung.
    Aktien Frankfurt Schluss - Dax startet Erleichterungsrally
    Foto: Boris Roessler - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach drei schwachen Tagen infolge des neuerlichen Zollschocks hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag zur Erholung angesetzt. Die Drohung durch neue US-Zölle gegen acht europäische Länder ist nach einem Treffen des US-Präsidenten Donald Trump mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte wieder vom Tisch. Zudem scheint auch frische Bewegung in die Friedensverhandlungen um die Ukraine zu kommen. Vertreter der USA, der Ukraine und Russlands wollen erneut über ein mögliches Kriegsende verhandeln.

    Eine weitere positive Nachricht seien die Zweifel des Obersten US-Gerichts an der rechtmäßigen Entlassung der Fed-Direktorin Lisa Cook und die Betonung der Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed, begründete Christine Romar, Europa-Chefin von CMC Markets, die wieder positive Stimmung für Aktien.

    Der Dax , der am Vormittag bis knapp unter 25.000 Punkte gestiegen war, während er am Tag zuvor noch bis auf 24.350 Punkte abgesackt war, schloss 1,20 Prozent höher auf 24.856,47 Zählern. Damit hat der deutsche Leitindex seit dem Rekordhoch Mitte Januar bei 25.507 Punkten 2,5 Prozent abgegeben.

    Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte beendete den Handel 2,40 Prozent höher auf 31.687,04 Punkten. Auch europaweit wurden Gewinne verzeichnet. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 1,25 Prozent auf 5.956,17 Punkte. Außerhalb der Euroregion legten der Schweizer SMI und der britische FTSE 100 weniger deutlich zu. Jenseits des Atlantiks ging es für die US-Börsen nach oben.

    Trump und Rutte einigten sich am Rande des Wirtschaftsforums in Davos auf einen Rahmen für eine zukünftige Vereinbarung über Grönland und die gesamte Arktisregion. Details zum geplanten Abkommen zwischen den USA und der Nato sind aber noch nicht bekannt.

    "Viel wichtiger ist für die Börsianer ohnehin die Info, dass die angedrohten Zusatzzölle am 01. Februar nicht in Kraft treten werden", kommentierte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. Ob das Grönland-Thema damit aber dauerhaft zur Zufriedenheit aller gelöst werden könne, bleibe offen. Marktanalyst Daniel Kostecki von CMC Markets ist skeptisch mit Blick auf die Facetten militärische Sicherheit und mögliche künftige Rohstoff-Projekte. "Europa könnte am Ende mit nichts weiter als vagen Sicherheitszusagen dastehen, die ohnehin mit den nationalen Interessen der USA übereinstimmen", befürchtet er.

    Während vor allem Autoaktien wie VW , BMW und Mercedes mit deutlichen Gewinnen auf die Neuigkeiten reagierten, gaben Rüstungsaktien wie Rheinmetall am Dax-Ende sowie Renk und Hensoldt im MDax spürbar nach. Innerhalb der Autobranche überzeugte der Autobauer VW obendrein mit seiner Kassenlage im Konzernbereich Automobile. Die Aktien gewannen an der Dax-Spitze 6,5 Prozent. Mercedes stiegen um 1,8 Prozent und BMW um 1,4 Prozent. Porsche AG gewannen im MDax 2,5 Prozent.

    Positiv reagierten Anleger zudem auf das milliardenschwere Übernahmeangebot der Deutschen Börse für den Fondsvertriebsspezialisten Allfunds . Das Papier des Marktbetreibers aus Eschborn gewann 2,3 Prozent. Besonders gut kamen die avisierten Kostensynergien an. Auf Zustimmung stieß auch, dass sich die Deutsche Börse mit diesem Schritt breiter aufstellt und ein Stück weiter unabhängiger vom zyklischen Handelsgeschäft wird.

    Carl Zeiss Meditec sackten dagegen mit minus 16,7 Prozent auf ein Zehnjahrestief. Nachdem die ersten drei Monate des neuen Geschäftsjahres 2025/26 bis Ende Dezember dem Medizintechnik-Unternehmen zufolge schwach verlaufen sind, dürften die Jahresziele wohl nicht erreicht werden.

    Ionos schlossen nach einer Hochstufung durch Oddo BHF 4,3 Prozent höher. Die Papiere der Mutter United Internet profitierten kräftig mit und stiegen um 8,0 Prozent. Der Umbruch des Internets, unter anderem durch agentische KI, sei eine Chance für den Webhoster, begründete Analyst Stephane Beyazian sein neues Anlageurteil "Outperform"./ck/he

    --- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -17,66 % und einem Kurs von 29,56 auf Tradegate (22. Januar 2026, 18:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -6,38 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,23 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 80,91 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.160,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.000,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +13,22 %/+30,20 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
