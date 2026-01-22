    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsA2 Gold AktievorwärtsNachrichten zu A2 Gold
    A2Gold erweitert sein Bohrprogramm 2026 im Projekt Eastside auf 30.000 Meter

    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Größtes Bohrprogramm in der Geschichte des Unternehmens

     

    Tonopah, Nevada / 20. Januar 2026 / IRW-Press / A2Gold Corp. („A2Gold“ oder das „Unternehmen“) (AUAU: TSX-V) (AUXXF: OTCQX) (FWB: RR7) freut sich, eine beachtliche Erweiterung seines im Vorfeld angekündigten Bohrprogramms im Umkehrspülverfahren (Reverse Circulation, „RC“) von 18.000 Bohrmetern in seinem Vorzeigeprojekt, dem Goldprojekt Eastside in Nevada, bekannt zu geben. Das Unternehmen hat das geplante Programm auf insgesamt 30.000 Meter aufgestockt und damit die größte und umfassendste Bohrkampagne geschaffen, die jemals im Projekt Eastside absolviert wurde.

     

    Das erweiterte Programm dient sowohl der weiteren Erschließung als auch der flächenmäßigen Ausdehnung der bekannten Mineralisierung in den Zonen McIntosh und Castle, wobei etwa zwei Drittel des für die Bohrungen veranschlagten Budgets für die zielgerichtete Exploration zur Entdeckung neuer Mineralisierungszonen vorgesehen sind. Zu den Zielgebieten zählen die trendbegleitenden und südlichen Ausläufer der Zone McIntosh sowie mehrere vielversprechende geophysikalische Ziele innerhalb der Projektzonen Range und Pediment (siehe Karte unten):

     

    KARTE 1: LAGEPLAN DES KONZESSIONSGEBIETS UND DER ZIELE BEI MCINTOSH

     

    KARTE 2: LAGEPLAN DES KONZESSIONSGEBIETS UND DER ZIELE BEI CASTLE

     

     

    John Marma, Vice President of Exploration, meint dazu: „Wir freuen uns schon sehr auf den Start des Explorationsprogramms 2026 von A2Gold im Projekt Eastside, bei dem es sich um unsere bislang größte und umfassendste Bohrkampagne handelt. Das geplante Programm mit einem Bohrvolumen von 30.000 Metern dient der weiteren Erschließung und flächenmäßigen Ausdehnung der Mineralisierung in den Zonen McIntosh und Castle, wobei rund zwei Drittel des für die Bohrungen veranschlagten Budgets für die aufbruchsintensive Exploration in den Zielzonen, wo eine neue Mineralisierung vermutet wird, vorgesehen sind. Zu diesen Zielen zählen die trendbegleitenden und südlichen Ausläufer der Zone McIntosh sowie mehrere vielversprechende geophysikalische Ziele innerhalb der Zonen Range und Pediment. Der Umfang dieses Programms spiegelt unser Vertrauen in das geologische Modell von Eastside und dessen nachweisliches Potenzial für die Auffindung weiterer Mineralisierungszonen wider. Mit diesem systematischen Ansatz wollen wir Eastside zu einem chancenreichen Projekt im Distriktmaßstab mit erheblichen Wachstumschancen im Jahr 2026 machen.“

