    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare

    Im Juli sperrt Bahn rechtsrheinische Strecke für Sanierung

    Für Sie zusammengefasst
    • Bahnstrecke Troisdorf-Wiesbaden von Juli bis Dezember gesperrt.
    • 164 barrierefreie Busse im Ersatzverkehr eingesetzt.
    • Sanierung umfasst Gleise, Brücken und Schallschutzwände.
    Im Juli sperrt Bahn rechtsrheinische Strecke für Sanierung
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WIESBADEN/TROISDORF (dpa-AFX) - Für eine Generalsanierung wird die vielbefahrene rechtsrheinische Bahnstrecke zwischen Troisdorf bei Bonn und Wiesbaden vom 10. Juli bis zum 11. Dezember komplett gesperrt. Für Tausende Fahrgäste kann dies fünf Monate andauernde Unannehmlichkeiten mit Umleitungen und Busersatzverkehr bedeuten.

    Mit der Sanierung der gut eineinhalb Jahrhunderte alten Strecke "bündeln die Bauteams zahlreiche Arbeiten, die die Infrastruktur langfristig leistungsfähiger und weniger störanfällig machen", teilte die Deutsche Bahn mit. "Der rund 160 Kilometer lange Streckenabschnitt wird dadurch künftig wesentlich robuster, der Zugverkehr für unsere Fahrgäste pünktlicher und zuverlässiger", hieß es.

    164 Busse und 550 Busfahrer

    Während der umfassenden Sanierung sei es Ziel, "möglichst viele Fahrgäste im ÖPNV-System zu halten", teilte die Bahn mit. Dafür würden 164 moderne barrierefreie Busse im Ersatzverkehr eingesetzt mit 550 Fahrern, WLAN, USB-Ladesteckdosen und automatischen Haltestellenansagen. Hinzu kämen 100-Kilometer-pro-Stunde-Zulassungen, Dreipunktgurte, Gepäckstauräume und Außenkennzeichnungen in der einheitlichen Farbe "verkehrspurpur".

    Auf bestimmten Langstrecken würden von Juli bis Dezember Busse mit Toiletten eingesetzt. Für weite Strecken sind laut Bahn auch Expressbusse mit weniger Haltestellen geplant. Die Busse sollen teils deutlich öfter als bislang die Züge fahren, weil sie weniger Sitzplätze haben als mehrere Bahnwaggons.

    Da die rechtsrheinischen Gleise Teil von Europas meistbefahrener Güterzugstrecke zwischen Genua und Rotterdam sind, müssen viele Frachtzüge umgeleitet werden - teils weiträumig etwa über Trier oder Kassel, teils gegenüber auf die linke Rheinstrecke. Das führt laut der Bahn allerdings dazu, dass auch hier das Personenzug-Angebot "ausgedünnt" werden muss.

    Auch Sicherung von sieben Felshängen

    Alleine zwischen Unkel und Wiesbaden erneuert die Bahn nach eigenen Angaben unter anderem gut 60 Kilometer Gleise, rund 40 Kilometer Oberleitung und etwa 116 Weichen. Hinzu komme etwa die Sanierung von 15 Brücken und Stützwänden sowie die Sicherung von sieben Felshängen. "Für mehr Lärmschutz entstehen bis Ende 2026 insgesamt 19 Kilometer neue Schallschutzwände", hieß es weiter. Sämtliche Stationen an der Strecke sollen modernisiert und großenteils barriere- oder zumindest stufenfrei werden.

    2027 soll es zu weiteren Belastungen für Berufspendler, Schüler und Ausflügler kommen. "Im kommenden Jahr steht dann die Sanierung der linken Rheinstrecke an. Dafür laufen die Vorbereitungen", kündigte die Deutsche Bahn an.

    Höchste Burgendichte der Welt

    Die zwei Bahnstrecken beidseits des Flusses schlängeln sich durch das Welterbe Oberes Mittelrheintal. Sie gelten mit der dortigen höchsten Burgendichte der Welt und dem sagenumwobenen Loreley-Felsen im Rheinischen Schiefergebirge als landschaftlich besonders reizvoll. Zugleich ist der Lärm vor allem der Güterzüge in dem schalltrichterartigen Flusstal berüchtigt. Schon viele Anwohner sind deswegen weggezogen; auch der Tourismus klagt./jaa/DP/mis






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Im Juli sperrt Bahn rechtsrheinische Strecke für Sanierung Für eine Generalsanierung wird die vielbefahrene rechtsrheinische Bahnstrecke zwischen Troisdorf bei Bonn und Wiesbaden vom 10. Juli bis zum 11. Dezember komplett gesperrt. Für Tausende Fahrgäste kann dies fünf Monate andauernde Unannehmlichkeiten …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     