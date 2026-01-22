    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    Erholt - Bau- und Autowerte stark

    • Europas Börsen steigen dank geopolitischer Entspannung.
    • EuroStoxx 50 gewinnt 1,25 Prozent, FTSE 100 steigt.
    • Anleger flüchten in Gold, trotz Marktoptimismus.
    ROUNDUP/Aktien Europa Schluss - Erholt - Bau- und Autowerte stark
    Foto: Arne Dedert - dpa

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Börsen haben sich am Donnerstag der Erholungsbewegung an den Aktienmärkten weltweit angeschlossen. Der etwas entschärfte geopolitische Konflikt um Grönland und gemilderte Handelsspannungen zwischen den USA und Europa ließen Anleger zunächst aufatmen.

    Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50 , gewann zum Handelsschluss 1,25 Prozent auf 5.956,17 Punkte. Außerhalb der Eurozone legte der britische Leitindex FTSE 100 um 0,12 Prozent auf 10.150,05 Zähler zu. Für den schweizerischen SMI ging es um 0,54 Prozent auf 13.228,40 Punkte aufwärts.

    Anleger bleiben jedoch ob der Unberechenbarkeit der US-Politik unter Präsident Donald Trump auf der Hut. Dass sie der potenziellen Halbwertzeit aller noch so positiven Entwicklungen misstrauten, zeige eindrucksvoll die anhaltende Flucht in den sicheren Hafen Gold, kommentierte Analystin Christine Romar vom Broker CMC Markets. Nach anfänglichen Verlusten habe das Edelmetall relativ schnell wieder Kurs auf die 5.000-Dollar-Marke genommen.

    Gefragt waren am Donnerstag Autowerte . Marktteilnehmer reagierten mit Erleichterung darauf, dass Präsident Trump nicht erneut die Zollkeule gegen Europa einsetzt. Dies hätte den exportorientierten Sektor, der ohnehin mit einer ganzen Reihe von Problemen kämpft, hart getroffen.

    Volkswagen gefiel mit Aussagen zum Barmittelfluss, der im Konzernbereich Automobile 2025 überraschend hoch ausgefallen war. Die Vorzugsaktien gewannen 6,5 Prozent und lagen damit im EuroStoxx an der Spitze.

    Mit einem Sprung nach oben machte der Bausektor seine Verluste seit dem vor wenigen Tagen erreichten Rekordhoch wieder größtenteils wett. Infrastrukturausgaben in Europa und die Chance auf einen Wiederaufbau der Ukraine sind die zentralen Treiber für die Branche. Saint-Gobain gewannen am Donnerstag 3,8 Prozent, Bouygues zogen um 2,4 Prozent an.

    Auch Telekomwerte legten deutlich zu. Ein Konsortium unter Führung von Bouygues Telecom hatte neue Gespräche zur Übernahme von Altice bestätigt. Die Aktien der zum Konsortium zählenden Orange stiegen um 4 Prozent.

    Im Rohstoffsektor EU0009658624>, der seinem Höhenflug der Vormonate etwas Tribut zollte, entzogen sich ArcelorMittal mit einem Aufschlag von 6,4 Prozent der Branchentendenz. Citigroup hatte das Kursziel von 45 auf 55 Euro erhöht./ajx/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 45,09 auf Tradegate (22. Januar 2026, 17:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +0,53 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,64 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 21,60 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 118,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von -9,31 %/+33,65 % bedeutet.




    13 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
