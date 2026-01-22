Premier American Uranium gibt Aufstockung der Bought Deal-Privatplatzierung auf 13 Millionen CAD bekannt

NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER VERTEILUNG, DIREKT ODER INDIREKT, GANZ ODER TEILWEISE, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN.

Toronto, 22. Januar 2026 – Premier American Uranium Inc. („PUR“, das „Unternehmen“ oder „Premier American Uranium“) (TSXV: PUR) (OTCQB: PAUIF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen aufgrund der starken Nachfrage von Investoren eine geänderte Vereinbarung mit Red Cloud Securities Inc. („Red Cloud“) als Lead Underwriter und alleiniger Bookrunner im Namen eines Konsortiums von Underwritern (die „Underwriter“) geschlossen hat, wonach die Konsortialbanken nun zugestimmt haben, 14.444.444 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zu einem Preis von 0,90 CAD pro Einheit für einen Bruttoerlös von 13.000.000 CAD (das „Angebot“) zum Weiterverkauf zu erwerben.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ist ein „Warrant“). Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 1,26 CAD zu einem beliebigen Zeitpunkt bis zu 36 Monate nach dem Abschlussdatum (wie hierin definiert).

Das Unternehmen hat sich bereit erklärt, den Konsortialbanken eine Option zu gewähren, die bis zu 48 Stunden vor dem Abschlussdatum ausgeübt werden kann, um bis zu 2.222.222 zusätzliche Einheiten zum Angebotspreis für einen zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu etwa 2.000.000 CAD (die „Konsortialbankenoption“) zum Weiterverkauf zu erwerben.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für die Exploration und Weiterentwicklung seiner Uranprojekte in New Mexico und Wyoming sowie für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden regulatorischen Anforderungen und in Übereinstimmung mit National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions („NI 45-106“) wird ein Teil der Anteile gemäß der Ausnahmeregelung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten gemäß Teil 5A von NI 45-106, geändert durch Coordinated Blanket Order 45-935 – Ausnahmen von bestimmten Bedingungen der Befreiung von bestimmten Bedingungen für die Finanzierung börsennotierter Emittenten (die „Befreiung von bestimmten Bedingungen für die Finanzierung börsennotierter Emittenten”) angeboten. Die Wertpapiere, die im Rahmen der Befreiung von bestimmten Bedingungen für die Finanzierung börsennotierter Emittenten an Käufer mit Wohnsitz in Kanada verkauft werden, sind voraussichtlich gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen sofort frei handelbar.