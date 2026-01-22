BAADER BANK stuft MLP AG auf 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Bewertung von MLP mit "Buy" und einem Kursziel von 8,80 Euro gestartet. Gerhard Schwarz betonte in seiner Neubewertung am Donnerstag das defensive Geschäftsmodell des Finanzdienstleisters und das kontinuierlich profitable Wachstum. Dieses werde im Aktienkurs nicht widergespiegelt./rob/ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 16:00 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die MLP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,52 % und einem Kurs von 7,35EUR auf Tradegate (22. Januar 2026, 17:56 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Gerhard Schwarz

Analysiertes Unternehmen: MLP AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 8,80

Kursziel alt: 8,80

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



