BAADER BANK stuft MLP AG auf 'Buy'
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Bewertung von MLP mit "Buy" und einem Kursziel von 8,80 Euro gestartet. Gerhard Schwarz betonte in seiner Neubewertung am Donnerstag das defensive Geschäftsmodell des Finanzdienstleisters und das kontinuierlich profitable Wachstum. Dieses werde im Aktienkurs nicht widergespiegelt./rob/ajx/mis
Die MLP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,52 % und einem Kurs von 7,35EUR auf Tradegate (22. Januar 2026, 17:56 Uhr) gehandelt.
