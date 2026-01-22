    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla
    157 Aufrufe 157 0 Kommentare 0 Kommentare

    Musk will Ende 2027 Roboter in den Verkauf bringen

    Für Sie zusammengefasst
    • Tesla plant humanoide Roboter bis Ende 2027 zu verkaufen.
    • Roboter Optimus sollen vielfältige Aufgaben übernehmen.
    • Musk sieht KI-Entwicklung durch Stromkapazität gebremst.
    Musk will Ende 2027 Roboter in den Verkauf bringen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    DAVOS (dpa-AFX) - Tech-Milliardär Elon Musk stellt in Aussicht, dass Tesla bis Ende 2027 den Verkauf humanoider Roboter starten könnte. Die Roboter mit dem Namen Optimus führten aktuell einfache Aufgaben in der Produktion des Elektroauto-Herstellers aus, sagte Musk beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Er denke, dass man wahrscheinlich bis Ende kommenden Jahres die Maschinen auch für die Öffentlichkeit in den Handel bringen werde. Der Tesla-Chef ist allerdings bekannt dafür, Fristen zu setzen, die er später nicht halten kann.

    Grundsätzlich werde Tesla die Roboter verkaufen, wenn man überzeugt sei, dass sie sehr verlässlich und sicher seien und viele Aufgaben erfüllen könnten, sagte Musk. Man werde die Maschinen bitten können, alles zu machen, was man wolle.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Tesla!
    Short
    510,39€
    Basispreis
    5,77
    Ask
    × 6,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    380,68€
    Basispreis
    5,85
    Ask
    × 6,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Fokus auf Roboter und Robotaxis

    Musk verkündet inmitten sinkender Verkäufe von Teslas Fahrzeugen schon seit einiger Zeit, dass die Zukunft des Elektroauto-Vorreiters in Robotern und Robotaxis liegen werde. In beiden Bereichen gibt es bereits starke Konkurrenz.

    In Davos bekräftigte Musk die Prognose, dass es auf der Welt mit der Zeit mehr Roboter als Menschen geben werde - und sie "alle Bedürfnisse der Menschen" erfüllen würden. Die Maschinen könnten etwa Kinder oder Haustiere beaufsichtigen oder sich um ältere Menschen kümmern, nannte er als Beispiele. In der Vergangenheit hatte Musk unter anderem davon gesprochen, dass Optimus "ein unglaublicher Chirurg" sein werde - oder die Roboter Menschen folgen und sie davon abhalten könnten, Verbrechen zu begehen.

    Musk: Stromkapazität bremst KI

    Musk hatte auch vorhergesagt, dass es bis Ende des Jahres oder 2027 Software mit Künstlicher Intelligenz geben werde, die "smarter als jeder Mensch" sei. Voraussichtlich in fünf Jahren werde KI dann schlauer als die gesamte Menschheit sein. Aus seiner Sicht ist die größte Beschränkung für das Tempo bei der Entwicklung Künstlicher Intelligenz der verfügbare Strom. Musk warb vor allem für Solarkraft als Lösung. Tesla ist auch in dem Bereich aktiv.

    Musk ist im Rennen mit anderen KI-Entwicklern - wie etwa dem ChatGPT-Erfinder OpenAI - mit der Software Grok, die von seiner Firma xAI stammt. Aktuell steht Grok in der Kritik, weil die Software dazu verwendet werden konnte, Frauen in Bikinis oder Dessous darzustellen. Nachdem Behörden aktiv wurden, schränkte xAI die Möglichkeiten dazu ein./so/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,09 % und einem Kurs von 210 auf Tradegate (22. Januar 2026, 17:22 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -1,63 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,60 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,26 Bil..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 321,40USD. Von den letzten 5 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von -60,56 %/+31,48 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Tesla - A1CX3T - US88160R1014

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Tesla. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Teslas Produktions- und Wachstumsrisiken: verzögerter Ramp‑up von Cybercab und Optimus, Zweifel an Musks Zeitplänen und Folgen für Kurs und Bewertung; Personalabbau in Grünheide als Hinweis auf geringere Auslastung und Kostenrisiken; Debatten zu Q1‑Absatzprognosen und negativen Kursreaktionen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Musk will Ende 2027 Roboter in den Verkauf bringen Tech-Milliardär Elon Musk stellt in Aussicht, dass Tesla bis Ende 2027 den Verkauf humanoider Roboter starten könnte. Die Roboter mit dem Namen Optimus führten aktuell einfache Aufgaben in der Produktion des Elektroauto-Herstellers aus, sagte Musk …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     