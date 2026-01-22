Heute am 22.01.2026: Diamondback Energy Aktie im Anlegerfokus

Am heutigen Handelstag musste die Diamondback Energy Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,06 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,65 %, geht es heute bei der Diamondback Energy Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Diamondback Energy ist ein führendes Unternehmen im Bereich der unkonventionellen Öl- und Gasproduktion im Permian Basin, bekannt für seine effiziente Betriebsführung und strategische Akquisitionen.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Diamondback Energy in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +7,55 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Diamondback Energy Aktie damit um -0,35 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,81 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Diamondback Energy +2,21 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,95 % geändert.

Diamondback Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,35 % 1 Monat +3,81 % 3 Monate +7,55 % 1 Jahr -22,40 %

Informationen zur Diamondback Energy Aktie

Es gibt 287 Mio. Diamondback Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 36,69 Mrd.EUR € wert.

Diamondback Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Diamondback Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Diamondback Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.