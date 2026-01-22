    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHIAG Immobilien Holding AktievorwärtsNachrichten zu HIAG Immobilien Holding
    HIAG Immobilien Holding: Gewinnsprung 2025 erwartet!

    HIAG Immobilien überrascht mit einem markanten Gewinnsprung: Für 2025 rechnet die Gruppe mit einem deutlich höheren Reingewinn und starken Impulsen aus Transaktionen.

    Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
    • HIAG Immobilien Holding AG erwartet für das Geschäftsjahr 2025 einen Reingewinn von 50% bis 55% über dem Vorjahreswert von CHF 75,2 Mio.
    • Der Gewinnsprung wird durch außergewöhnliche Erfolge im Transaktionssegment, insbesondere durch lukrative Verkäufe, unterstützt, die einen Beitrag von etwa CHF 18 Mio. vor Steuern leisten.
    • Positive Neubewertungseffekte in Projektentwicklungen führen zu einer Wertsteigerung des Immobilienportfolios von rund CHF 50 Mio. vor Steuern.
    • Hohe Nachfrage nach dem Promotionsprojekt «Livingstone» in Cham übertrifft die Erwartungen und trägt mit etwa CHF 25 Mio. vor Steuern zum Ergebnis bei.
    • Das detaillierte Jahresergebnis 2025 wird am 3. März 2026 veröffentlicht.
    • HIAG ist eine an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobiliengesellschaft mit einem Portfolio von rund CHF 2,0 Mrd. und einem Geschäftsmodell, das die gesamte Wertschöpfungskette von Immobilien umfasst.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei HIAG Immobilien Holding ist am 03.03.2026.

    Der Kurs von HIAG Immobilien Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 131,60EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,49 % im Plus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 131,70EUR das entspricht einem Plus von +0,08 % seit der Veröffentlichung.


    HIAG Immobilien Holding

    +2,57 %
    +4,03 %
    +6,81 %
    +10,03 %
    +46,33 %
    +57,72 %
    +38,05 %
    +113,11 %
    ISIN:CH0239518779WKN:A113S6





