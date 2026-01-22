BASF SE: Vorläufige Zahlen 2025 – Das sollten Anleger wissen!

Der Free Cashflow der BASF-Gruppe für 2025 beträgt voraussichtlich 1,3 Milliarden €, deutlich über den Analystenschätzungen (0,6 Milliarden €) und der Prognose (0,4 bis 0,8 Milliarden €)

Das EBITDA vor Sondereinflüssen liegt bei 6,6 Milliarden €, leicht unter den Analystenschätzungen (6,7 Milliarden €) und der Prognose (6,7 bis 7,1 Milliarden €)

Der Umsatz für 2025 wird auf etwa 59,7 Milliarden € geschätzt, leicht rückläufig im Vergleich zu 61,4 Milliarden € im Vorjahr, belastet durch Währungseffekte und sinkende Verkaufspreise

Das EBIT der BASF-Gruppe beträgt voraussichtlich 1,6 Milliarden €, unter den Analystenschätzungen (2,2 Milliarden €) und dem Vorjahreswert (1,8 Milliarden €), beeinflusst durch höhere Restrukturierungskosten und Sondereinflüsse

Das Ergebnis nach Steuern und nicht beherrschenden Anteilen liegt bei 1,6 Milliarden €, deutlich über dem Vorjahr (1,3 Milliarden €) und den Analystenschätzungen (1,2 Milliarden €), vor allem durch höhere Beiträge der Beteiligung an Wintershall Dea

Der Bericht für das Jahr 2025 wird am 27. Februar 2026 veröffentlicht, mit einer Analystenkonferenz um 9:00 Uhr und einer Pressekonferenz um 10:30 Uhr

Der Kurs von BASF lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 46,29EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,03 % im Plus.

15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 45,61EUR das entspricht einem Minus von -1,46 % seit der Veröffentlichung.

Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 24.838,00PKT (-0,12 %).





