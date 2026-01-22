    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBASF AktievorwärtsNachrichten zu BASF
    BASF SE: Vorläufige Zahlen 2025 – Das sollten Anleger wissen!

    BASF überrascht 2025 mit starkem Free Cashflow, gemischter Ertragslage und leicht rückläufigem Umsatz – alle Details folgen mit dem Geschäftsbericht Ende Februar 2026.

    BASF SE: Vorläufige Zahlen 2025 – Das sollten Anleger wissen!
    Foto: Uwe Anspach - dpa
    • Der Free Cashflow der BASF-Gruppe für 2025 beträgt voraussichtlich 1,3 Milliarden €, deutlich über den Analystenschätzungen (0,6 Milliarden €) und der Prognose (0,4 bis 0,8 Milliarden €)
    • Das EBITDA vor Sondereinflüssen liegt bei 6,6 Milliarden €, leicht unter den Analystenschätzungen (6,7 Milliarden €) und der Prognose (6,7 bis 7,1 Milliarden €)
    • Der Umsatz für 2025 wird auf etwa 59,7 Milliarden € geschätzt, leicht rückläufig im Vergleich zu 61,4 Milliarden € im Vorjahr, belastet durch Währungseffekte und sinkende Verkaufspreise
    • Das EBIT der BASF-Gruppe beträgt voraussichtlich 1,6 Milliarden €, unter den Analystenschätzungen (2,2 Milliarden €) und dem Vorjahreswert (1,8 Milliarden €), beeinflusst durch höhere Restrukturierungskosten und Sondereinflüsse
    • Das Ergebnis nach Steuern und nicht beherrschenden Anteilen liegt bei 1,6 Milliarden €, deutlich über dem Vorjahr (1,3 Milliarden €) und den Analystenschätzungen (1,2 Milliarden €), vor allem durch höhere Beiträge der Beteiligung an Wintershall Dea
    • Der Bericht für das Jahr 2025 wird am 27. Februar 2026 veröffentlicht, mit einer Analystenkonferenz um 9:00 Uhr und einer Pressekonferenz um 10:30 Uhr

    Der nächste wichtige Termin, Bilanzpressekonferenz, bei BASF ist am 27.02.2026.

    Der Kurs von BASF lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 46,29EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,03 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 45,61EUR das entspricht einem Minus von -1,46 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 24.838,00PKT (-0,12 %).


    ISIN:DE000BASF111WKN:BASF11





    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    BASF SE: Vorläufige Zahlen 2025 – Das sollten Anleger wissen! BASF überrascht 2025 mit starkem Free Cashflow, gemischter Ertragslage und leicht rückläufigem Umsatz – alle Details folgen mit dem Geschäftsbericht Ende Februar 2026.
