BASF SE: Vorläufige Zahlen 2025 – Das sollten Anleger wissen!
BASF überrascht 2025 mit starkem Free Cashflow, gemischter Ertragslage und leicht rückläufigem Umsatz – alle Details folgen mit dem Geschäftsbericht Ende Februar 2026.
Foto: Uwe Anspach - dpa
- Der Free Cashflow der BASF-Gruppe für 2025 beträgt voraussichtlich 1,3 Milliarden €, deutlich über den Analystenschätzungen (0,6 Milliarden €) und der Prognose (0,4 bis 0,8 Milliarden €)
- Das EBITDA vor Sondereinflüssen liegt bei 6,6 Milliarden €, leicht unter den Analystenschätzungen (6,7 Milliarden €) und der Prognose (6,7 bis 7,1 Milliarden €)
- Der Umsatz für 2025 wird auf etwa 59,7 Milliarden € geschätzt, leicht rückläufig im Vergleich zu 61,4 Milliarden € im Vorjahr, belastet durch Währungseffekte und sinkende Verkaufspreise
- Das EBIT der BASF-Gruppe beträgt voraussichtlich 1,6 Milliarden €, unter den Analystenschätzungen (2,2 Milliarden €) und dem Vorjahreswert (1,8 Milliarden €), beeinflusst durch höhere Restrukturierungskosten und Sondereinflüsse
- Das Ergebnis nach Steuern und nicht beherrschenden Anteilen liegt bei 1,6 Milliarden €, deutlich über dem Vorjahr (1,3 Milliarden €) und den Analystenschätzungen (1,2 Milliarden €), vor allem durch höhere Beiträge der Beteiligung an Wintershall Dea
- Der Bericht für das Jahr 2025 wird am 27. Februar 2026 veröffentlicht, mit einer Analystenkonferenz um 9:00 Uhr und einer Pressekonferenz um 10:30 Uhr
Der nächste wichtige Termin, Bilanzpressekonferenz, bei BASF ist am 27.02.2026.
Der Kurs von BASF lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 46,29EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,03 % im Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 45,61EUR das entspricht einem Minus von -1,46 % seit der Veröffentlichung.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 24.838,00PKT (-0,12 %).
+0,53 %
+1,97 %
+6,62 %
+8,20 %
+0,01 %
-13,17 %
-32,03 %
-26,84 %
+8.539,62 %
